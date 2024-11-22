賀！勇奪最高榮譽　台南市榮獲全國唯一健康城市暨高齡友善城市卓越獎！

▲衛福部國民健康署辦理2024年全國性「健康城市暨高齡友善城市卓越獎頒獎典禮」，台南市政府團隊榮獲卓越獎-縣市組全國第一的最高榮譽。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

衛福部國民健康署於22日上午在財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓辦理2024年全國性「健康城市暨高齡友善城市卓越獎頒獎典禮」，台南市政府團隊榮獲卓越獎-縣市組全國第一的最高榮譽。

台南市副市長趙卿惠率領市府團隊前往領獎，並於典禮上分享台南市兼具在地特色、符合國際化觀點因地制宜之健康城市推動卓越成效。

台南市政府以主題「健康活力、台南魅力~享受生活無礙 悠活自在的日常城市」歷經書面審查、口頭報告複審及實地訪查等三階段的評審機制，榮獲全國唯一卓越獎，顯示本市推動健康暨高齡友善城市之相關施政策略具創新發展性，成效具體卓著，政策規劃貼近居民健康需求，足以成為其他縣市之典範。

多年來，台南市秉持促進全體市民健康之初衷持續努力，凝聚跨局處合作能量，以推動健康城市並將健康融入所有政策為重要施政方針，穆力推動具在地特色的健康城市，並因應疫情災變、氣候變遷等威脅，剖析城市導入AI的前瞻性治理思維，建立將健康融入所有政策，符合市民需求、健康的公共政策，以達到健康活力、台南魅力~享受生活無礙 悠活自在的日常城市！

黃偉哲市長表示，台南市團隊及城市居民將會持續努力，促進城市之健康與福祉，創造地區共榮發展，開創健康城市的新頁，形塑台南市成為韌性永續、健康平等的宜居健康城市！