「打造十全老人樂活方案」　台大雲林分院成果展亮眼

▲「113年度長者預防及延緩失能方案—打造十全老人樂活方案成果展」，吸引近百名長者參與，展示並推廣針對高齡者的健康照護方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院為推動長者健康，預防及延緩失能問題，攜手雲林縣政府及雲林縣衛生局舉辦「113年度長者預防及延緩失能方案—打造十全老人樂活方案成果展」，活動吸引近百名社區長者及民眾參與，展示並推廣針對高齡者的健康照護方案。

雲林縣衛生局長曾春美局表示，此次成果展現成效，並依循國民健康署的指導原則，將世界衛生組織所列舉的ICOPE六大面向，作為高齡長者健康介入的目標，並由跨科部醫療團隊共同規劃設計相關課程。此外，台大雲林分院的團隊培訓了一群由社區照服員、退休醫護組成的種子教師，將持續運用此方案進入各社區據點，為長者們帶來全方位的預防及延緩失能服務。

方案負責人神經部張楷杰主任指出，在過去醫療現場與社區服務的經驗中，許多長者苦於口腔機能不佳，咀嚼或吞嚥困難，難以攝取均衡的營養。因此，十全老人樂活方案特別將ICOPE的營養面向再細分為飲食、咀嚼吞嚥及牙齒保健等三個主題。訓練學員們透過小遊戲，設計能輔助改善高齡退化的方案，使高齡者可以確實吃得好、動得好、心情好。

陳崇裕醫務特別助理表示，這次的成果展，結合舞台表演和闖關攤位，由完訓的種子教師帶領參與活動的長者進行訓練，展現成效。闖關攤位包括「腳踝活動度遊戲暨平衡挑戰」、「健口筷拍盃」、「高齡眼不花」、「眼明手快」、「我是神槍手」等，涵蓋視力、聽力、認知、運動檢測與衛教等內容，讓民眾能在輕鬆愉快的氣氛中，練習各項有助於預防及延緩失能的小技巧及知識。

副院長洪健清表示，雲林年長者比較不會主動尋求協助，且獨居的比率不低又經常有「老老照顧」的情況。透過「阿波羅計畫」，運用物聯網模式進行高齡社區之健康監控與改善，攜手鄉公所、社區發展協會、宮廟等等，提升長者彼此互動，發展多項創新服務，打造健全網絡，也運用人工智慧及遠距設備應用於長者用藥照護，打破距離的限制，並提供社區長者最適宜的健康規劃。

隨著國家衛生研究院高齡研究中心在虎尾院區旁的落成，兩院合作之「HI-HOPE」計畫也如火如荼的籌畫中，概念核心是以WHO高齡整合評估(ICOPE)作為基礎延伸之十大核心面向，加強後續介入照護追蹤並強化橫向資源連結整合，為即將邁入超高齡社會的台灣，擘劃前進的路標，而此次成果發表，可作為HI-HOPE計畫的前哨。

▲成果展，結合舞台表演和闖關攤位，由完訓的種子教師帶領參與活動的長者進行訓練，展現成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）