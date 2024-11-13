明年邁超高齡社會　中華郵政祭友善服務「代叫愛心計程車」

▲中華郵政董事長王國材視察金融友善服務措施。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣2025年將邁入「超高齡社會」，明年每5人就有1人是老年人口，因應超高齡化社會來臨，中華郵政也精進「高齡友善服務」硬體設備，包括低平檯的書寫專區、老花眼鏡、血壓器、友善閱讀手冊，以及代叫愛心計程車和友善服務窗口等，並推動公平待客文化。

因應超高齡化社會來臨，中華郵政公司表示，全台各地郵局是顧客體驗服務的重要場域，中華郵政持續精進「高齡友善服務」硬體設備，提供字體放大版商品DM、友善閱讀操作手冊、服務鈴、老花眼鏡、血壓器、無障礙廁所、溫馨候車椅、窗口雙向對講擴音機、低平檯的書寫專區、代叫愛心計程車及友善服務窗口等，並於官網建置完善「高齡友善專區」，打造友善金融環境。

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中華郵政公司董事長王國材表示，郵政公司為積極實踐公平待客理念，藉由第一線實地訪查，由上而下展現誠信經營文化，並從客戶的角度出發，提供高齡長者、身心障礙者、新住民及原住民等多項友善服務，落實以客為尊之經營理念。

王國材表示，中華郵政未來將持續提供多元友善數位服務，精進公平待客具體作為，朝提升服務品質及顧客滿意度目標邁進，實踐以人為本之企業核心價值。