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弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

▲「富足盃」桌遊交流決賽，以寓教於樂的方式，讓青銀組隊從遊戲中學習金融知識，同時拉近世代距離。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／台中報導

台北富邦銀行與弘道老人福利基金會共同舉辦「富足盃」桌遊大賽，號召大學生設計適合高齡長者的預防金融剝削宣導及桌遊帶領教案，透過玩法類似大富翁的「富足人生」樂齡桌遊，讓長輩重拾笑容與童心之餘，也能動動手、動動腦，學習金融知識以及防詐技能。

弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼「富足人生」樂齡桌遊，讓長輩邊玩邊學習金融知識。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

「富足盃」桌遊大賽自今年9月展開，共有來自各大專院校37隊、213位同學參加，經過激烈的初賽角逐，弘光科技大學、玄奘大學、國立臺中科技大學、國立臺南護理專科學校、實踐大學、致理科技大學共8支隊伍入圍教案設計競賽暨跨代交流決賽。參賽者現場與阿公阿嬤們組隊，共同執行桌遊團體競賽，以及金融快問快答等，活動氣氛相當熱絡。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲共8支隊伍入圍教案設計競賽暨跨代交流決賽。

弘道基金會李若綺執行長表示，近幾年詐騙案件屢創新高，其中「投資詐欺」更是鎖定60歲以上的中高齡族群，然而高齡長者對於相關手法或資訊都較為陌生，甚至無法理解，希望透過大學生們組隊設計教案，讓「富足人生」桌遊能更輕鬆地在社區推廣，把想要傳遞的觀念給到長輩，讓他們熟悉金融知識和理財商品，並學會在何種情況下應與家人朋友溝通。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲弘道基金會執行長李若綺。

台北富邦銀行行政長郭佳綾指出，北富銀長期以來致力推動金融友善及公平待客，自2023年起即攜手弘道基金會推廣「富足人生」桌遊，迄今已舉辦超過100場活動，透過輕鬆有趣的方式替長者賦能，幫助他們獲得必要的金融知識，也可以進一步提升北富銀的服務廣度與深度，瞭解高齡長者的金融議題，深化金融產品的服務，同時擴大影響力。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北富邦銀行行政長郭佳綾。

年輕學子發揮創意，運用各種生動、有趣的手法，將複雜的金融概念演繹得通俗易懂，為長者開啟一扇通往金融知識的窗口，強化經濟安全意識和防詐能力，也透過「青銀共學」拉近世代距離。

擔任決賽評審的衛生福利部社會及家庭署副署長周道君認為，跨世代共榮，能夠創造社會永續，是政府「高齡社會白皮書」的目標之一，「富足盃」競賽能帶動青年世代與長輩一起來參與，除了有助於金融知識的傳播，對於社會各年齡層族群間的一起共同生活，也有正面功能。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲衛福部社家署副署長周道君。

「富足盃」桌遊大賽，最終由台中科技大學老人服務事業管理系同學組成的｢老服三A」，以活潑吸睛的教案和臨場表現，一舉拿下冠軍以及最佳教案設計人氣獎雙料桂冠。

「中間學到很多，跟長輩互動要怎麼跟溝通，讓他們比較能夠理解，也學到更多金融知識，以後不管是自己或是家人身上都可以運用到」、「跟年輕人在一起，看到他們整個團隊合作，我們自己也變年輕了，還得到冠軍，而且又學了金融知識，知道怎樣去管理自己的財務」獲獎同學與長者都感到受益良多。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼｢老服三A」奪下冠軍與最佳教案設計人氣獎。

▲弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

除了透過競賽形式，搭起金融教育推廣的橋樑，長期關注高齡議題的北富銀也推出「三專」服務，打造更優質友善的樂齡環境。

郭佳綾行政長理補充說道，北富銀全台179家分行皆設有「樂齡專櫃」，或透過客服電話「樂齡專線」、官網「樂齡專區」來瞭解相關金融議題。此外，各分行也提供金融服務易讀圖卡，舉辦失智高齡友善服務之員工訓練，並開發安養信託服務等多項樂齡專屬產品，優化銷售流程，希望以負責任、有溫度的產品與服務，提供長者更安全、貼心、便利的金融體驗。

弘道x北富銀「富足盃」決賽 青銀組隊玩桌遊學金融知識。（圖／記者謝婷婷攝）

▲金融與社福跨業合作，守護長輩經濟安全。

迎接超高齡社會的到來，北富銀也持續與社福機構合作，透過多元化的活動型態及教育工具，強化長者經濟安全，攜手創造包容友善的社會。

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