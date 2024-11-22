　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍學者質疑白營鄧家基當考委　諷富政治經驗「升職伴隨不同黨派」

▲▼考試院人事審查 公聽會 韓國瑜主持 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲考試院人事審查 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（22日）立法院召開全院委員會「行使考試院院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會。各黨派推薦學者也針對考試委員被提名人資格一番論戰。有學者認為政治任命過多、也有專家認為政治專業是必須的。國民黨推薦的專家桂宏誠則大酸，民眾黨推薦的考試委員被提名人鄧家基學術著作找不到，且每次職務提升都伴隨著不同黨派，可為「富有政治經驗，聲譽卓著」。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白。

而今日公聽會上，國民黨推薦的專家桂宏誠就質疑，根據鄧家基經歷來看，他擔任過台北市議員、台北縣政府、新北市政府、台北市政府，分屬新黨、國民黨、民眾黨，現在又被民進黨提名考試委員，每次職務提升都伴隨著不同黨派，可謂「富有政治經驗、聲譽卓著」。

此外，桂宏誠指出，鄧家基所提出的3本特殊著作，都是政府舉辦活動的成果展示，以及公務計畫書，通常是基層公務人員擬稿，他身為長官核定後也掛名，「這也能被當做是特殊著作，果然很特殊」。

民眾黨團推薦的台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣則提到，考試委員提名很多是政治任命，但國家考試的典試、命題及閱卷委員，宜有更專業的學者專家延聘，才能提升文官人力品質。

民進黨團推薦的政治大學法律系副教授林佳和則指出，考試委員如何分工及分配專業組合，法律或是於某種政治專業，恐怕是必要的，而政治專業並非政黨傾向，有法律專業的考試委員也更能清楚掌握考試權與其他憲法機關的關係。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南3分鐘內連3震！　有感搖晃
快訊／台南5.4地震！　高雄捷運、輕軌一度停駛
快訊／台南20:40強震「中南部超有感」　在地人傻：搖超大
快訊／台南佳里區規模5.4「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／20：40南部發生地震！　有感搖晃
快訊／委內瑞拉強打又開轟！　5：3反超日本
辰己涼介東京巨蛋敲二壘安打！　「如果在台灣會是全壘打」
快訊／前桃猿洋投被狙擊！　日本3：2領先委內瑞拉
獨／台鐵也爆霸凌！　員工：只想好好活著

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝宜容涉霸凌　董智森爆「綠營內鬥」讚厲害：大家都在等陳菊說話

藍學者質疑白營鄧家基當考委　諷富政治經驗「升職伴隨不同黨派」

在野質疑勞動部霸凌案「綠官官相護」　民進黨籲勿消費霸凌事件

不能永遠要求吹哨者當烈士　民眾黨：「揭弊者保護法」一定要過

勞動部霸凌案燒不停　民眾黨發起遊行上街反霸凌、護勞權

專訪／收200封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

謝宜容自拍道歉影片　吹哨者李宇翔：總比沒有好

幕後／霸凌案報告「關鍵4字」釀怒火　勞部處理失當府院被逼上火線

勞動部公務員輕生案　國民黨團下週提案成立「真相調查委員會」

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

媽問9歲兒怎麼選爸爸？　他淡定：妳選的...不是我

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

日8歲弟用球棒打羽球　對打連中9球驚艷網友

妹妹早上叫媽起床喊不醒　哥嘆：別人家都是反過來

日本複賽首戰9比1擊垮美國　小園海斗雙響砲7打點！

謝宜容涉霸凌　董智森爆「綠營內鬥」讚厲害：大家都在等陳菊說話

藍學者質疑白營鄧家基當考委　諷富政治經驗「升職伴隨不同黨派」

在野質疑勞動部霸凌案「綠官官相護」　民進黨籲勿消費霸凌事件

不能永遠要求吹哨者當烈士　民眾黨：「揭弊者保護法」一定要過

勞動部霸凌案燒不停　民眾黨發起遊行上街反霸凌、護勞權

專訪／收200封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

謝宜容自拍道歉影片　吹哨者李宇翔：總比沒有好

幕後／霸凌案報告「關鍵4字」釀怒火　勞部處理失當府院被逼上火線

勞動部公務員輕生案　國民黨團下週提案成立「真相調查委員會」

快訊／台南3分鐘內連3震！有感搖晃

UNIQLO X ANYA HINDMARCH第二彈開箱！大眼睛＋微笑線超幽默　可愛袖套必收

快訊／台南5.4地震　高雄捷運、輕軌一度停駛

快訊／台南20:40強震「中南部超有感」　在地人傻眼：搖超大

BBU概念股爆發　錸德子公司錸寶遭列注意股

國發會也傳職場霸凌　將立即調查、1周內完成

快訊／20:40台南佳里區規模5.4「極淺層地震」　最大震度5弱

吹牛老爹性侵扯出案外案！受害者律師遭大咖名人提告「威脅勒索」

李李仁Threads被盜「突PO浪漫文」！　陶晶瑩一看傻眼

快訊／2040地牛翻身！南部有感

「台版新垣結衣」怒報警！外籍狂粉私訊以死相逼　騷擾長達半年

政治熱門新聞

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

謝宜容失聯「不讀不回」　恐不會現身道歉

郭正亮曝謝宜容一路高升背景超硬

即／賴清德再為霸凌案道歉！重申「嚴查嚴辦」

謝宜容2月曾遭約談　李宇翔證實「陳情案轉給王安邦」

幕後／霸凌案報告「關鍵4字」釀怒火　勞部處理失當府院被逼上火線

專訪／收200封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

直擊／12強台美大戰膠著中　立委院會表決不忘擺平板同步收看

快訊／何佩珊昨遞辭呈卓榮泰准辭　次長陳明仁代理部長職

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

快訊／賴清德7天不在台灣！上任首出訪　30日出發南太平洋3友邦

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

更多熱門

相關新聞

10個盲點遮望眼　賴清德政府走得磕磕絆絆！

10個盲點遮望眼　賴清德政府走得磕磕絆絆！

賴清德總統執政滿半年。相對於前三位民選總統帶來的銳氣躍然，這半年只見攻擊與反制的衝突、躁進與昏聵的紛亂、無能與虛置的挫敗，既沒有陳水扁首次政黨輪替後政風丕變的新鮮感，不見馬英九改善兩岸關係勢如破竹的安全感，也沒有蔡英文全面執政後權力集中的穩定感。相反的，賴清德帶來的是內外爭鬥的激化以及執政效能的弱化。賴政府的聲望、民眾的滿意度與支持度一路下滑乃屬必然。

在野質疑勞動部霸凌案「綠官官相護」　民進黨籲勿消費霸凌事件

在野質疑勞動部霸凌案「綠官官相護」　民進黨籲勿消費霸凌事件

不能永遠要求吹哨者當烈士　民眾黨：「揭弊者保護法」一定要過

不能永遠要求吹哨者當烈士　民眾黨：「揭弊者保護法」一定要過

勞動部霸凌案燒不停　民眾黨發起遊行上街反霸凌、護勞權

勞動部霸凌案燒不停　民眾黨發起遊行上街反霸凌、護勞權

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

關鍵字：

考試委員鄧家基政治變色龍民眾黨民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

國1新營段重大車禍「死傷不明」多車翻覆變形

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

即／黑浮集團即日起全台停業！「廣招投資人合作」

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

中華止對美國6連敗　得分刷新高

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

狂賀中華隊打爆美國！超商「買1送1」優惠來了

更多

最夯影音

更多

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面