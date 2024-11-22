藍學者質疑白營鄧家基當考委　諷富政治經驗「升職伴隨不同黨派」

▲考試院人事審查 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（22日）立法院召開全院委員會「行使考試院院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會。各黨派推薦學者也針對考試委員被提名人資格一番論戰。有學者認為政治任命過多、也有專家認為政治專業是必須的。國民黨推薦的專家桂宏誠則大酸，民眾黨推薦的考試委員被提名人鄧家基學術著作找不到，且每次職務提升都伴隨著不同黨派，可為「富有政治經驗，聲譽卓著」。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白。

而今日公聽會上，國民黨推薦的專家桂宏誠就質疑，根據鄧家基經歷來看，他擔任過台北市議員、台北縣政府、新北市政府、台北市政府，分屬新黨、國民黨、民眾黨，現在又被民進黨提名考試委員，每次職務提升都伴隨著不同黨派，可謂「富有政治經驗、聲譽卓著」。

此外，桂宏誠指出，鄧家基所提出的3本特殊著作，都是政府舉辦活動的成果展示，以及公務計畫書，通常是基層公務人員擬稿，他身為長官核定後也掛名，「這也能被當做是特殊著作，果然很特殊」。

民眾黨團推薦的台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣則提到，考試委員提名很多是政治任命，但國家考試的典試、命題及閱卷委員，宜有更專業的學者專家延聘，才能提升文官人力品質。

民進黨團推薦的政治大學法律系副教授林佳和則指出，考試委員如何分工及分配專業組合，法律或是於某種政治專業，恐怕是必要的，而政治專業並非政黨傾向，有法律專業的考試委員也更能清楚掌握考試權與其他憲法機關的關係。

