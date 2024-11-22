不能永遠要求吹哨者當烈士　民眾黨：「揭弊者保護法」一定要過

▲民眾黨立院黨團召開記者會，宣示本會期一定會通過《公益揭弊者保護法》。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部發生長官霸凌下屬致其輕生的憾事，民眾黨立院黨團今（22日）召開記者會，痛批民進黨慣性「蓋牌」，勞動部鬧出人命還想吃案。總召黃國昌強調，《公益揭弊者保護法》沒有延宕的理由，本會期一定要過，「國家不能永遠要求吹哨著當烈士，讓自己承受後果」，而是應該要提供保護。

立委林憶君表示，勞動部霸凌事件引起全民怒火，而且不是單一部門個案，連駐外代表處都淪陷；主管勞權的勞動部都發生勞權霸凌，何其諷刺，民進黨政府的霸凌案件可謂罄竹難書。

立委張啓楷批評，過去8年民進黨一黨獨大，已經太習慣「蓋牌」，光電弊案拖2、3年，超思雞蛋案拖超過一年，現在勞動部鬧出人命，民進黨還想吃案，吃案不成就推給監察院，以為避避風頭就沒事，「台灣人這麼好欺負嗎？」

張啓楷說，現在《公益揭弊者保護法》要立法，民進黨立委卻不支持陽光法案。在今年11月7日的司法及法制委員會討論時，民進黨立委鍾佳濱說「吹哨者保護法會變成打擊異己的工具」；吳思瑤甚至直接抹黑吹哨者保護法，指該法「變成個人目的，不符合真正揭弊」；沈伯洋更離譜，鼓吹私部門暫緩，理由竟是這無法預防白領犯罪。民進黨立委不只反對陽光法案，更昨是今非、打臉過去蔡政府。

黃國昌說，《揭弊者保護法》不是今年才出現的議題，早在2017年前總統蔡英文時就承諾要通過的，這不僅是當時司改國是會議的結論，也是國際反貪腐公約指出要承擔的國家義務，但民進黨至今持續跳票達2660天，民進黨將承諾棄如敝屣、還把揭弊者汙名化為抓耙仔。

黃國昌進一步痛批，從本次勞動部的事件，年輕的工程師發生不幸，人民都看得出來，「民進黨想自己查自己，國會不准調查，吹哨者不准吹哨，不然就要清算，打算大事化小」。

黃國昌強調，「國家不能永遠要求吹哨著當烈士」，讓自己承受後果，我們應該要提供保護，此外聯合國反貪腐公約和國家報告審查的國際會議，都告訴台灣《揭弊者保護法》沒有再延宕的理由。