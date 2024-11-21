再批謝宜容「從頭到尾都在騙」　黃國昌：到辦公室哭半天就走了

▲民眾黨立委黃國昌出席「從前從前自傳書種子講師訓練班啟動」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉嫌職場霸凌，導致吳姓公務員在辦公室輕生；名嘴李正皓20日爆料，民眾黨立委黃國昌辦公室曾叫謝宜容去辦公室，事後又要求勞發署改結論，使黃國昌21日駁斥「胡說八道」並說明原委。面對李正皓又把函文貼出來，黃國昌說，辦公室同仁第一時間接獲輕生消息，請謝宜容到辦公室說明，但謝在辦公室哭半天就走了。

針對李正皓又將黃國昌辦公室對勞動部的函文貼出來，認為黃辦對謝宜容很溫柔？黃國昌表示，自己早上已經回應過，辦公室同仁第一時間知道有輕生消息，就請勞發署派人來，結果辦公室同仁看到謝宜容，而謝宜容在同仁面前哭了半天，然後就走了。

黃國昌指出，自己後來接到消息後，發現謝宜容從頭到尾都在欺騙，並一路追查，要勞發署再請謝宜容到辦公室說明，而謝就搞神隱。

黃國昌強調，自己要正告民進黨政府，發生這麼嚴重的事情，全民都很哀傷，但民進黨政府正事不幹，不好好面對問題、解決問題，「表面上道歉，私下派李正皓這種側翼想出來潑髒水、移轉問題焦點，賴清德政府不要再這樣墮落下去，你們現在所作所為讓台灣人民非常非常失望，而且非常非常憤怒。」