朱亞虎認罪行賄！獲「具保停押」　律師分析：致命重擊柯文哲

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金假帳案，為威京集團居中牽線的鼎越開發董事長朱亞虎，是全案唯一認罪被告，今（22日）北檢聲請具保停押，朱亞虎200萬元交保。對此，律師黃帝穎表示，朱亞虎認罪行賄、坦承犯行，更獲檢察官同意具保停押，都是對柯文哲違背職務收賄罪的致命重擊。他強調，近十年各級法院的貪污判決，只要有行賄被告認罪，收賄被告都判有罪，無一例外。



黃帝穎表示，朱亞虎在羈押裁定已認罪行賄，今獲北檢同意具保停押，朱亞虎是否轉污點證人值得後續觀察。

黃帝穎認為，不論朱亞虎是否轉為污點證人，朱亞虎認罪行賄、坦承犯行，今更獲檢察官同意具保停押，這都是對柯文哲違背職務收賄罪的致命重擊。近十年各級法院的貪污判決，只要有行賄被告認罪，收賄被告都判有罪，無一例外。

黃帝穎指出，法院裁定羈押朱亞虎的罪名是「違背職務行賄罪」，且記載朱亞虎坦承犯行，如今朱亞虎坦承犯行的供述，足以讓檢方同意具保，代表朱亞虎證詞具關鍵價值，以定罪柯文哲「違背職務收賄罪」，而「違背職務收賄罪」是貪污治罪條例最重無期徒刑的重罪。

至於李文宗被檢方聲請延長羈押，黃帝穎認為，可見李文宗配合司法的程度，遠不如朱亞虎。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼朱亞虎認罪。（圖／記者劉昌松翻攝）