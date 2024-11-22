世新大學攜手知名學府　探索日本學研究新境界

▲ 世新大學日本語文學系舉辦「日本學的傳承與創新」學術研討會。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

日本學年度盛事，高教領域學者齊聚世新大學研討傳承與創新！世新大學日本語文學系今（22）日舉辦學術研討會，旨在促進學術交流，深化日本研究。此次盛會吸引了來自輔仁大學、東吳大學、銘傳大學、國立臺灣大學、國立空中大學等知名學者與研究生共同參與，自2021年起年年舉辦，已成為日本學研究，探討日本語學、日本文學、日本歷史與文化的重要平台，並促進與會學者彼此之研究與教學經驗交流更趨活絡，加深對日本更廣泛的認識。

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▲ 研討會吸引眾多對日本學研究有興趣的校內外師生參與。

自2006年以來，世新大學日本語文學系便致力於推動日本研究的國際學術交流，並透過系列活動提昇學術研究的水準與影響力。隨著學術界對日本研究的關注日益升高，2024年的研討會主題設定為「日本學的傳承與創新」，融合歷史與現代的研究，讓更多學者聚集在一起，分享研究成果並交流經驗。此次研討會的目標在於探討日本語言、文學及文化的多元價值，並強調其在當前社會中的意義。

研討會上，計有8件研究成果進行發表，涵蓋的議題包括日語繪本翻譯技巧、中日語口譯實務、日本文學與史學的結合研究、大學日語教師專業成長、翻轉教學在成人日語教育中的應用與挑戰，以及當代日本文化的發展等，並邀請到輔大副校長賴振南等人與世新大學日文系主任王玉玲、顏幸月教授、鄭加禎教授、蔡嘉琪教授、劉孝春副教授、潘心瑩副教授、林曉淳副教授、林雪貞助理教授、荒木晴香助理教授共同深入探討。此外，會議也提供學者們建立聯絡、拓展國際合作的機會，期望能在各校之間架起理解之橋。

▲ 世新大學日文系教授鄭加禎針對繪本翻譯發表最新研究成果。

世新大學法律學系教授兼副校長林恒志開幕致詞時表示，很榮幸各校師生團隊參與此次盛會，顯示出日本語文學系之間的緊密交流，凸顯出學術界的熱忱與合作精神。隨著日本與台灣之間的友好關係已持續數十年，許多日本文化的元素值得台灣學習與借鑒。世新大學日本語文學系的課程設計涵蓋了日本語言、文學、文化、歷史及社會等多個面向，為學生提供全面的日本學教育，結合傳播和觀光領域的研究與應用，展現出學術的前瞻性與實務性，為推動日本學的發展及相關產業的進步做出了貢獻。這些跨領域的研究不僅提升了學術研究的實用性，也豐富了世新日文系學生的學習經歷與職涯發展潛力。

▲ 世新大學日文系助理教授荒木晴香主持第一場論文發表。