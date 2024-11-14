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世新大學積極媒合金融服務實習　7業者歡迎「學生未畢業先就業」

圖一：世新大學陳清河校長特地前來感謝出席之金融高階主管。（圖／世新大學財務金融學系提供）

▲ 世新大學陳清河校長特地前來感謝出席之金融高階主管。

文、圖／財務金融學系 提供

世新大學為了媒合金融業者與參與實習學生，降低學用落差，有效銜接就業，該校財務金融學系昨(13)日舉辦金融行銷企業聯合實習說明會，廣邀元大銀行、板信商業銀行、群益金鼎證券、大昌證券、大昌期貨、兆豐證券、兆豐期貨等7家知名金融業者參與合作，7家實習金融業者高階主管親臨現場，除了詳細說明實習內容，並與參與同學交流互動，介紹金融服務業實習職缺與相關福利。

世新大學陳清河校長特別感謝參與本次金融行銷企業聯合實習說明會的金融界高階金融主管們的大力支持，並為參與實習的同學們加油打氣！財務金融學系主任吳秋慧也表示，此次難得邀請到元大銀行、板信銀行、群益金鼎證券、大昌證券、大昌期貨、兆豐證券、兆豐期貨，提供大四學生下學期實習的機會，幫助學生提早進入職場，奠定就業競爭力，創造美好的人生。

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參與的7家實習金融業者均表示歡迎世新大學大四學生於下學期至所屬機構實習半年，除了每周實習3至4日給予優渥的獎助學金補助外，更享有新人底薪補助、公司免費課程培訓、證照獎金、激勵獎金等福利。此外，金融業在全台灣都有據點，學生如果有興趣，均可直接至離家近之營業處，畢業直接轉成正式員工，歡迎學生未畢業先就業。

圖二：金融業者高階主管傾囊相授，熱情地替同學們詳加解答。（圖／世新大學財務金融學系提供）

▲ 金融業者高階主管傾囊相授，熱情地替同學們詳加解答。

本次說明會圓滿落幕，金融高階主管傾囊相授，參與學生受益良多。吳秋慧主任期許參與實習的學生，好好把握與金融業者相見歡的機會，多多向金融前輩們請益，未來得以發揮所學，達到「無縫接軌，職場揚眉」的目標，開拓遠大而亮麗的職涯發展。

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世新大學世新陳清河金融服務金融業

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