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世新推永續能源科普　首站景文、景美女中傳遞節能新思維

台北訊

為推廣「永續能源」科普知識，落實大學社會責任，世新大學11月起展開科學傳播校園推廣系列活動，首站前往台北市景文高中、景美女中入班宣講，透過科普影片播放、分組討論及互動問答，重塑高中生對我國能源轉型之認知，並鼓勵學子從生活中力行節能減碳行動。

圖1：世新大學科學傳播校園推廣活動，11月7日前進台北市景文高中，聚焦永續能源之科普知識，鼓勵同學在生活中力行節能減碳。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學科學傳播校園推廣活動，11月7日前進台北市景文高中，聚焦永續能源之科普知識，鼓勵同學在生活中力行節能減碳。（圖／世新大學提供，下同）

「請問，核能目前佔全台發電量的比例約多少？」台上的講師拋出問題，讓台下的高中生用手機即刻作答。世新大學於11月初分別前進景文高中、景美女中辦理科普講座，主題聚焦永續能源科普知識及節能減碳的生活實踐。世新大學校長陳清河說明，世新長年投入科學傳播推廣工作，今年與大文山在地學校深度連結，期增進高中學子對能源科學知識之理解，傳遞大學能量與社會責任。

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圖2：科普講座由世新大學林長郁教授主講，透過台電科普影片播放及互動問答，將能源科學知識化繁為簡。（圖／世新大學提供）

▲ 科普講座由世新大學林長郁教授主講，透過台電科普影片播放及互動問答，將能源科學知識化繁為簡。

入校講師世新林長郁教授、陳彥龍教授透過實證科學數據，以及生動有趣的台電科普短片播放，讓高中生正確理解我國能源供需現況，體會我國能源轉型已刻不容緩。景美女中高三劉思妤說，上完課才知道原來台灣核能占比至112年已降到6.3%，「導正了我很多觀念不正確的地方。」同班的林芯緯則表示，課程內容讓她反思生活中各種耗能的行為與節能減碳方法，獲益良多！

圖3：景美女中於11月14日舉行世新大學永續能源科普講座，並以分組討論方式進行互動交流。（圖／世新大學提供）

▲ 景美女中於11月14日舉行世新大學永續能源科普講座，並以分組討論方式進行互動交流。

科普講座特別安排分組議題討論，並透過數位平台即時呈現填答結果，讓課程變得有趣、很有記憶點。景文高一李宇安同學說，國中有上過永續發展的類似課程，但這次課程透過開放式的問題，讓討論更加深入；同班同學彭弈棟則對於影片中的「離岸風力發電」印象深刻，並回饋說：「我對於風力發電的未來發展充滿期待！」

圖4：景美女中同學認為本次科普講座內容豐富，有效提升對科學知識的記憶點，深具啟發性。（圖／世新大學提供）

▲ 景美女中同學認為本次科普講座內容豐富，有效提升對科學知識的記憶點，深具啟發性。

世新大學「永續能源」校園推廣活動，主題聚焦於永續能源之科普知識、校園節電及用電安全宣導。年底之前預計前進五所高中進行入班宣講，強化高中學子對能源轉型之認知，期養成生活節能的思維、習慣和態度，並實際參與節能減碳的行動。景文高中陳欽敏老師笑說，這次科普講座亮點之一，就是利用數位平台和同學互動，用手機填答，「同學是3C的愛用者，上起課來格外有精神」！

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