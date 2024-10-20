世新大學校友閃耀金鐘59　動人作品橫掃15項大獎

▲ 世新大學廣電系校友董奕陞（左二）擔任製作人之作品《綜藝玩很大》榮獲金鐘59【最具人氣綜藝節目獎】。（三立電視畫面提供）

生活中心／台北報導

第59屆電視金鐘獎，世新大學多名校友成功敲鐘，卓越表現閃耀電視圈年度盛事，由眾多台前幕後世新校友齊心打造出的精彩作品，接連在18日頒發的金鐘獎節目類，與19日頒發的金鐘獎戲劇類，席捲各大獎項，這些成就不僅顯示了他們的才華，也彰顯了母校特色，年年穩坐傳播教育界霸主地位！

巧合的是，兩日頒獎典禮的壓軸大獎作品，都有世新明星校友加入製作，貢獻傲人經驗！傳管系校友林心如帶領金獎團隊製作的原創影集《有生之年》，橫掃戲劇節目獎、男女主角獎、導演獎、男配角獎、最具潛力新人獎等6項大獎，以及公廣系校友徐若瑄擔任製作人的人氣選秀節目《未來少女》榮獲綜藝節目獎。而交給觀眾投票的最具人氣綜藝節目獎，由廣電系校友董奕陞擔任製作人，播出十年的《綜藝玩很大》拿下，歷久不衰的受歡迎程度可見一斑。

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▲ 世新大學傳管系校友許瑋甯以主演作品《不夠善良的我們》連莊榮獲金鐘59【迷你劇集女主角獎】。（三立電視畫面提供）

一年一度的頒獎典禮高潮不斷！傳管系校友許瑋甯以《不夠善良的我們》Rebecca一角脫穎而出，連續兩年抱走迷你劇集女主角獎。明星校友楊謹華與廣電系校友導演林冠慧合作的《不良執念清除師》，在7度入圍金鐘之後首次獲獎，將豐富又細膩的演技深植人心。身兼編劇的林冠慧也成功以《不良執念清除師》榮獲戲劇節目編劇獎。評審評語指出，該劇命題清晰，首尾呼應，情節兼具詼諧與反思，成功展露主旨的格局與高度。

▲ 世新大學廣電系校友林冠慧擔任編導之作品《不良執念清除師》榮獲金鐘59【戲劇節目編劇獎】。（三立電視畫面提供）

畢業於世新社發所的知名校友陳文彬，在編導、演技、政治參與等領域都受到各界肯定，今年由他編劇及執導的客家電視台《唱歌給你聽》，橫掃電視電影獎、戲劇類節目攝影獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目燈光獎等4項大獎，不只技術表現高超，評審也指出，該片是老派的家庭故事，但角色細膩鮮明，現代與回憶交錯順暢得宜，將家庭中的遺憾娓娓道來，從不諒解到放下，情感真摯豐沛，在影像調度上亦見著力。世新大學校長陳清河表示，這些成就不僅展現了世新校友的才華，也為世新大學增光添彩，期許世新人在各領域都能大放異彩、成就自我。