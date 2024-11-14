空拍坪林青年茶農傳承精神　世新大學學生獲全民潮台灣競賽參獎

▲ 世新大學新聞系與廣電系學生團隊作品「潮台灣的精神 親茶」榮獲「全民潮台灣」橫式影片獎「參獎」。（圖／外交部提供）

台北訊

世新大學新聞系與廣電系學生團隊，以青年視角展示台灣百年製茶工藝的傳承與創新，打造作品「潮台灣的精神 親茶」，獲得外交部舉辦「第10屆全民潮台灣短片徵件競賽」的3分鐘橫式影片獎「參獎」，不僅與一眾業界廣告導演、知名YouTuber同場競爭，也透過空拍敘事等影像創作技能，展現出茶農與影像創作者對專業的堅持與熱情，充滿對土地的熱愛和文化的承諾。

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▲ 世新大學獲獎團隊分享空拍敘事對作品的影響。（圖／寒煜婕提供）

「傳統的韻味，融入新生代的創意，這就是潮台灣。」由世新大學新聞系謝礎、寒煜婕與廣電系林昀蓉3位學生組成的影像團隊，因為通識課程「無人機空拍」相識，在世新廣電系副教授何懷嵩的授課指導下，將創作目光聚焦在翠綠的坪林茶園，從坪林製茶世家第五代「白氏兄弟」白俊育與白順揚的傳承故事切入，輔以空中攝影素養與實務，透過「視角」的多樣性與可能性，將傳統製茶工藝與現代行銷理念完美結合的故事，在短短3分鐘內完整呈現出來。

主要負責空拍畫面拍攝的寒煜婕表示，「鳥瞰」坪林茶園的美麗風景，除了與日常觀看角度不一樣，視野也跟著寬廣起來，而這些美麗的畫面也幫助他們打開「白氏兄弟」父親白青長的心門，願意開口接受訪問、現身在鏡頭中，也讓寒煜婕更直接感受到空拍鏡頭的美感，增添了更多的視覺魅力和情感深度。團隊三人分別來自新聞系與廣電系，充分發揮了故事企畫、採訪撰稿、拍攝過音等專業，而影片口白的語調自然、親切動人，也讓觀眾如同聽故事一般，對茶農的艱辛與努力，更容易產生共鳴。

▲ 「潮台灣的精神 親茶」聚焦在坪林製茶世家的傳承與創新故事。（圖／翻攝自YouTube頻道「MEGUA麻瓜」）

其實參加此次短片競賽也有美麗插曲，團隊表示，它們同時報名了「學生特別獎」，以及各大媒體平台與影像創作者皆會參與的「橫式創意影片獎」，沒有想到是入圍了「橫式創意影片獎」，要跟一眾業界廣告導演、知名YouTuber一同角逐獎金25萬元的首獎，原本擔心成為「砲灰」的他們，非常榮幸可以突圍成功，最終拿下獎金8萬元的「參獎」，用影像專業斬獲好成績，並第一時間與班導、世新新聞系助理教授級專業技術人員陳秀鳳報喜。

擔任評審、出席頒獎典禮的世新大學校長陳清河對於這項榮譽表示肯定，代表世新大學在傳播教育領域的卓越表現，培育人才持續以精采作品讓世界看見台灣，也讓世界看見世新！

※潮台灣的精神 親茶－《2024潮台灣》：https://youtu.be/jGv9AS3VQ8g?si=p0sKtoON7Ok1zBQ8

※「全民潮台灣」官方網站：https://web.cheers.com.tw/trending-taiwan/2024/index.html





▲ 外交部舉辦「第10屆全民潮台灣短片徵件競賽」尋找影像創作者向國際介紹台灣。（圖／外交部提供）