美國「拒絕接受」納坦雅胡逮捕令！　義大利稱需要遵守

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



文／中央社耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令後，宣稱這不會阻止他捍衛以色列。美國已表示拒絕接受ICC的決定，義大利官員則說若納坦雅胡到訪將被迫逮捕他。

國際刑事法院法官21日以涉嫌戰爭罪與違反人道罪為由，對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領戴夫（Mohammed Deif）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），與以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令。

法新社報導，納坦雅胡21日發布視訊聲明稱，「沒有任何一項令人髮指的反以色列決定會阻止我們、阻止我繼續用盡一切方式來捍衛我國」，「我們不會屈服於壓力」。

白宮稍早表示，美國「從根本上拒絕」ICC這項逮捕納坦雅胡及葛朗特的決定，「美國清楚表明ICC對此事並無管轄權」。但聲明並未提及戴夫。

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）

即將在美國總統當選人川普（Donald Trump）政府擔任國家安全顧問的瓦爾茲（Mike Waltz）也為以色列辯護，並承諾會對ICC與聯合國（UN）的「反猶太主義偏見」做出「強而有力的回應」。

美國與以色列都不是ICC成員國，並拒絕其管轄權。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）21日則表示，如果納坦雅胡或葛朗特「來到義大利，我們將須逮捕他」。但克羅塞托也說，他認為ICC把納坦雅胡、葛朗特跟哈瑪斯擺在同一層級是種「錯誤」。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）稍早表現出的態度較為審慎，表示「我們支持ICC，同時也向來謹記ICC必須扮演法律而非政治角色」，「我們會跟我們的盟友一起評估該怎麼做，以及如何詮釋這項決定」。

哈瑪斯激進分子去年10月跨境攻擊以色列。根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯的攻擊造成以平民為主的1206人死亡。自那之後，以色列一直在加薩走廊（Gaza Strip）作戰。

根據哈瑪斯治下加薩走廊衛生部的數據，以色列的報復行動已導致加薩4萬4056人死亡，而且多半是平民，聯合國認為這項數據可信。