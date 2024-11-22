裸女衝球場甩奶狂奔！現場維安竟「沒帶下場」　網看畫面嗨翻了

▲裸女衝球場甩奶狂奔。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大格雷盃（Grey Cup）足球比賽近日上演了一場令人瞠目結舌的事件，有一名裸女直接闖入球場，但現場維安並未立即上前制止，一直到裸女跑到球場邊界後，才將她帶離，畫面也在網路上曝光。

綜合外媒報導，格雷盃比賽進行到一半時，突然有一名裸女僅穿鞋子，手拎外套，趁著雙方休息的空檔衝入球場，她在場上奔跑時還不慎跌倒，雙腳朝天。令人感到意外的是，球場的維安人員並未立即上前制止，直到裸女跑到球場邊界後，才將她帶離。

▲現場維安沒有在第一時間將女子帶離球場。（圖／翻攝自X）



這段短暫但火辣的插曲被現場觀眾拍下並上傳網路，迅速引發熱議，「加拿大以不同的方式進行半場表演」、「上帝保佑她」、「這太加拿大了，我們太有禮貌甚至讓她完成這件事」、「維安人員是不想打擾『演出』嗎？」

事後，這名裸女被維安帶出場並遭到逮捕。溫哥華警方表示，她隨後被送往醫院接受治療。雖然她不會面臨刑事控訴，但已被列入球場黑名單，未來將無法再進入觀賽。

最後這場一年一度的加拿大式足球盛事由多倫多淘金人（Toronto Argonauts）以41比24擊敗溫尼伯藍色轟炸機（Winnipeg Blue Bombers），贏得隊史第19座格雷盃。