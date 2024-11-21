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幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

▲▼蔡英文抵達加拿大，受到當地台灣鄉親歡迎。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文抵達加拿大，受到當地台灣鄉親歡迎，不過台灣跟加拿大安全單位也掌握到，北京找相關人士進行陳抗。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文在國際安全論壇「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）邀請下，於台北時間20日晚間前往加拿大。不過，根據台灣、加拿大雙方的安全單位的聯手掌握，北京透過駐加拿大使領館、海外警察站等系統，召集當地中國僑民、幫派份子及部分留學生，以每人250至280元加拿大幣（約4000至5000元新台幣）津貼，要在蔡英文相關活動地點進行陳抗。

據了解，北京官方在日前訓令駐加國大使館，要求在蔡前總統行程期間，動員相關陳抗騷擾，相關活動的組織安排，除了外交系統由大使王鏑指示多倫多總領事羅偉東等，包括周遍地區「華助中心」、僑社、留學生社群都被要求參與；而海外警察站（中國稱警僑服務站）也由專責公安督導，確保相關人員的動員到位，相關的陳抗活動，將包括機場、活動會場、下榻處所等。

不過，由於中國在當地僑情其實並不穩定，因此北京也一如既往，大使館系統提供每人250至280元加拿大幣（約台幣4000至5000餘元）不等的津貼；同時，也指示具網路專業背景僑民、學生在各網路平台發布「反對蔡英文竄訪加拿大」、「反對台獨分裂中國」、「台灣是中國一部分」、「必須武統台灣」等社群貼文。

據相關安全系統向《ETtoday新聞雲》記者透露，由於這些滋擾動作惡意明顯，加上中國海外警察站可能動員人士組成複雜，具有一定風險，因此安全單位對於相關可能的安全威脅均有完整掌握，也已經進行相應部署。

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