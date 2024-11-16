女友比媽大11歲！母單男大談「差33歲姊弟戀」　甜蜜日常曝

▲步夢和千佳子經常分享甜蜜的約會日常。（圖／IG／ayunana_style，下同）

記者王佩翊／編譯

日本一名25歲男子因為與58歲女友交往，引發熱議。而跨越33歲年齡差距的情侶檔也特地開設Youtube頻道，分享兩人的戀愛日常。男方則自爆，女友比他的父母年紀還要大，不過他一點也不在意，並在最近展開甜蜜的同居生活。

根據日媒報導，日本ABEMA電視台節目「ななにー 地下ABEMA」9月8日播出「幸福情侶大集合！我的男友最棒」的企劃內容，並邀請了多名擁有「特殊男友」的女性參與。當時製作單位就請到一對擁有33歲年齡差的姊弟戀情侶，由於節目結束後，兩人引發熱烈討論，因此製作單位也決定邀請兩人再度參加於11月10日播出的節目。

25歲的步夢表示，自己從高中開始就喜歡年長女性，但卻母胎單身多年，直到遇到58歲的千佳子（ちかこ，音譯），才終於交到人生中第一位女朋友。有趣的是，步夢的父親51歲、母親47歲，都比女友千佳子還年輕。對此，步夢表示，目前還未向家人公開這段戀情。

兩人9月第一次一起上節目時，仍是處於遠距離狀態，分別住在橫濱與神戶。但是這一次再次上節目的同時，也大方宣布已經同居，消息一出，立即獲得現場來賓的熱烈祝福。

節目還突訪了他們的新居，並分享了兩人對生活空間的獨特品味。熱愛昭和文化的步夢特別喜歡老舊的木造房屋，因此選擇住處的首要條件就是「越舊越好」

兩人目前也在Youtube開設情侶頻道，以「33歲年齡差情侶檔」為題，分享戀愛日常，已經累計2.2萬名訂閱者，影片數高達90則。

節目播出後，許多網友對這對情侶的評價十分正面，也有人希望他們最終能步入婚姻殿堂，更稱讚兩人之間的氛圍自然，毫無違和感。