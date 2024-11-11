一克雞血三克金！　陸「雞血石」拍賣會一塊原石拍出8100萬高價　

▲浙江昌化雞血石拍賣會總金額達7000多萬元人民幣。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

「吳越名城·國石雞血」2024年第六屆昌化雞血石拍賣會昨（10）日在臨安舉行，一件起拍價1000萬元人民幣（約4501萬元新台幣）的拍品「大雞血原石牛角凍」（重約50公斤）登場時，掀起買家的瘋狂競逐，最終，一位買家以1800萬人民幣（約8100萬元新台幣）的價格拍下，成為整場拍賣會的最高潮。

《極目新聞》報導，經過3個多小時的競拍，200多件昌化石拍品中，有100多件實現了拍賣成交，總金額高達7000多萬元人民幣（約3.15億元新台幣）。

據了解，壽山石、青田石、巴林石和昌化石被認為是大陸「四大國石」，其中，產自浙江臨安昌化的昌化石以油脂光澤、色彩艷麗、質地穩重和雍容華貴著稱，歷來深受皇家宗室與文人雅士的青睞。

昌化石中最為珍貴的便是雞血石，其質地細膩溫潤，具有雞血般的鮮紅色彩和美玉般的精緻光澤，被譽為「印石皇后」。清朝乾隆皇帝便有一枚由昌化雞血石製成的「乾隆之寶」印，藏於北京故宮博物館，被譽為「國寶」。

昌化雞血石的珍貴在於經過千百年開採資源幾近枯竭，同時，封礦後更使得原本稀少的雞血石價格水漲船高，因此也有「一克雞血三克金」的說法。2008年，雞血石雕也入選大陸國家級非物質文化遺產。