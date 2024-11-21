陳亭妃要求交通部溝通越捷　期盼台南復飛越南可如期啟航

▲立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，期盼台南復飛越南可如期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

原訂12月12日台南越南航線復飛的日子即將到來，但卻傳出疑因越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限問題沒有達成共識，可能導致原本越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日復航會有變數，立委陳亭妃要求交通部溝通越捷航空，期盼台南復飛越南可如期。

台南市議員陳怡珍長期以來一直在爭取台南-胡志明市航線能夠復航，在陳怡珍議員爭取之下，原本上個月初台南市政府宣布，越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日起復航，預定每週二、四、六共3班，但20日立委陳亭妃接到市議員陳怡珍反映，越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限問題沒有達成共識，可能導致原本越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日復航會有變數。

立委陳亭妃隨即要求業管的交通部林國顯次長及民航局務必溝通立榮地勤全力協助配合，但21日又有民眾反映無法在越捷航空官網購買機票，原來越捷航空突然將台南-胡志明市往返航線機票銷售平台下架暫停銷售，為此，立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，希望向越捷航空追查原因，是否有發生什麼問題，儘量從中協助，幫忙解決，因為原訂12月12日台南越南航線復飛的日子即將到來，中間若有任何變數，將會造成消費者的權益受損。

立委陳亭妃指出，台南機場是雲嘉南地區最大機場，台南當地許多台商及越南籍新住民都非常仰賴這條航線，若無此航線，民眾只能至台北、台中、高雄搭乘，再轉乘回台南，交通成本相對提高，交通運輸相當不方便。日前越捷航空與立榮地勤合約內容及期限問題，好不容易都已經解決了，現在又突然發生越捷航空將機票銷售平台下架暫停銷售問題發生。





會中立委陳亭妃要求交通部必須馬上正式行文給越捷航空，確認台南-胡志明市航線復航到底有沒有問題，因為12月12日即將到來，千萬不能讓民眾、台商及越南籍新住民期待落空，更不能讓已經訂票的消費者行程權益影響受損。