　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃要求交通部溝通越捷　期盼台南復飛越南可如期啟航

▲立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，期盼台南復飛越南可如期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，期盼台南復飛越南可如期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

原訂12月12日台南越南航線復飛的日子即將到來，但卻傳出疑因越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限問題沒有達成共識，可能導致原本越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日復航會有變數，立委陳亭妃要求交通部溝通越捷航空，期盼台南復飛越南可如期。

台南市議員陳怡珍長期以來一直在爭取台南-胡志明市航線能夠復航，在陳怡珍議員爭取之下，原本上個月初台南市政府宣布，越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日起復航，預定每週二、四、六共3班，但20日立委陳亭妃接到市議員陳怡珍反映，越捷航空與立榮地勤因合約內容及期限問題沒有達成共識，可能導致原本越捷航空「台南-胡志明市」航線12月12日復航會有變數。

▲立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，期盼台南復飛越南可如期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

立委陳亭妃隨即要求業管的交通部林國顯次長及民航局務必溝通立榮地勤全力協助配合，但21日又有民眾反映無法在越捷航空官網購買機票，原來越捷航空突然將台南-胡志明市往返航線機票銷售平台下架暫停銷售，為此，立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，希望向越捷航空追查原因，是否有發生什麼問題，儘量從中協助，幫忙解決，因為原訂12月12日台南越南航線復飛的日子即將到來，中間若有任何變數，將會造成消費者的權益受損。

立委陳亭妃指出，台南機場是雲嘉南地區最大機場，台南當地許多台商及越南籍新住民都非常仰賴這條航線，若無此航線，民眾只能至台北、台中、高雄搭乘，再轉乘回台南，交通成本相對提高，交通運輸相當不方便。日前越捷航空與立榮地勤合約內容及期限問題，好不容易都已經解決了，現在又突然發生越捷航空將機票銷售平台下架暫停銷售問題發生。

▲立委陳亭妃21日隨即請交通部林國顯次長及民航局來當面研商，期盼台南復飛越南可如期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

會中立委陳亭妃要求交通部必須馬上正式行文給越捷航空，確認台南-胡志明市航線復航到底有沒有問題，因為12月12日即將到來，千萬不能讓民眾、台商及越南籍新住民期待落空，更不能讓已經訂票的消費者行程權益影響受損。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／勞動部員工輕生亡　勞檢稽查結果出爐
謝宜容是老牌醬油家族成員　已第三代接手！鄰居曝互動情形
快訊／台中工地爆炸！　2人遭電擊倒地
靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」　照片曝光
高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！　網認出台灣腔
林家正下跪姿傳球「一次殺2個」　球迷嗨：雙殺守備帥慘！
「一字之差」遭出征　御鼎興已蒐證！擬採法律行動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「台南市府有沒有謝宜容們？」　藍議員批賴政府冷血無情

南投逾7成鄉鎮數位發展落後　游顥要求數發部專項補助減少落差

陳亭妃要求交通部溝通越捷　期盼台南復飛越南可如期啟航

桃園輪椅婦看診迷途冷到發顫　警比對身分通知家人帶回

台南市議員林冠維之友會10周年慶　5000多名會員齊聚永大夜市

王正旭：關注基隆交通發展　全力協助改善國道與公眾運輸安全

桃園女吃安眠藥外出路倒　暖警過濾百筆資料找到家人帶回

立法院考察基隆交通建設　謝國樑感謝中央大力支持

台南市教育局辦「登月計畫」　「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

「台南市府有沒有謝宜容們？」　藍議員批賴政府冷血無情

南投逾7成鄉鎮數位發展落後　游顥要求數發部專項補助減少落差

陳亭妃要求交通部溝通越捷　期盼台南復飛越南可如期啟航

桃園輪椅婦看診迷途冷到發顫　警比對身分通知家人帶回

台南市議員林冠維之友會10周年慶　5000多名會員齊聚永大夜市

王正旭：關注基隆交通發展　全力協助改善國道與公眾運輸安全

桃園女吃安眠藥外出路倒　暖警過濾百筆資料找到家人帶回

立法院考察基隆交通建設　謝國樑感謝中央大力支持

台南市教育局辦「登月計畫」　「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

貢獻專業造福地方　林進財、黃泗山、陳敢當獲頒第三屆埔里職人

AI發威唱旺半導體　10月電力景氣燈號連6月亮黃紅燈

徐乃麟狠揍卜學亮　被高空海盜船嚇到腿軟

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

莊昕諺積極攻擊好球帶　王志煊拆彈保持「解決心態」

鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

拿「真小強」改造整人玩具　網笑：飛出去直接絕交...

地方熱門新聞

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

施淑婷直播嗆議員　再發不自殺聲明

車禍升學夢碎　彭如瑩苦學服裝設計拿下佳績

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

中壢監理站　推動「轉彎暫停安全再行」政策

2024桃園淨零推動產業聯盟　助企業淨零碳排

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

2024桃園航空城產業論壇　帶動臺灣經貿發展

花蓮機車定檢不寄明信片　申請簡訊通知免受罰

從事警槍械教官20年　文國章獲警政署教育訓練楷模獎

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場

更多熱門

相關新聞

台南市議員林冠維之友會10周年慶齊聚永大夜市

台南市議員林冠維之友會10周年慶齊聚永大夜市

台南市議員林冠維之友會今年成立10周年，5000多名會員20日晚上齊聚永康區永大夜市聯繫情感，議會無黨團結聯盟總召杜素吟更率多名議員相挺，展現林冠維豐沛的政治人和，及服務團隊關懷社會弱勢的龐大奧援。

台南市教育局辦「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

台南市教育局辦「月經教學微型教案徵選」、教案分享研習

台南大樓地下停車場離奇車禍　駕駛撞牆不治

台南大樓地下停車場離奇車禍　駕駛撞牆不治

台南首創家庭類勞雇一家親助移工與家庭共享溫馨

台南首創家庭類勞雇一家親助移工與家庭共享溫馨

《可愛冤仇人》藝術進區最終場金枝演社在台南龍崎演出

《可愛冤仇人》藝術進區最終場金枝演社在台南龍崎演出

關鍵字：

陳亭妃交通部越捷台南復飛越南

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面