台南市議員林冠維之友會10周年慶　5000多名會員齊聚永大夜市

▲台南市議員林冠維之友會今年成立10周年，5000多名會員20日晚上齊聚永康區永大夜市聯繫情感，議會無黨團結聯盟總召杜素吟率多名議員相挺，展現林冠維豐沛的政治人和。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林冠維之友會今年成立10周年，5000多名會員20日晚上齊聚永康區永大夜市聯繫情感，議會無黨團結聯盟總召杜素吟更率多名議員相挺，展現林冠維豐沛的政治人和，及服務團隊關懷社會弱勢的龐大奧援。

林冠維感謝之友會所有好友，從他的父親林阳乙擔任市議員就開始相挺，延續到他兩年前接棒迄今，期許鄉親持續支持與鞭策，讓林冠維服務團隊服務更多鄉親。



林冠維之友會常年幫助弱勢民眾，在地方建立良好口碑。該團體每年歲末都會舉辦年度會員餐會，今年特別選在永大夜市席開近500桌，廣邀5000多名會員歡聚。



「今年是之友會成立10周年，感謝各位鄉親支持與鞭策！」林冠維致詞前先向5000多名鄉親鞠躬致意，感謝眾人從他的父親林阳乙開始，一路相挺，直到他接棒擔任市議員。他與服務團隊兩年間完成5000多件服務案件，為永康區爭取約2.5億元建設經費，無論是可能造成行車安全的柏油路面翻新工程，或是無法宣洩豪雨造成淹水的水溝重建工程。



林冠維也重視出生到死亡的全人關懷，致力向市府爭取提升生育補助，0-2歲保母津貼補助。體恤年輕人踏入社會不易，爭取青年創業貸款，建設青年社會住宅，鼓勵年輕人從事休閒活動，增設公共自行車站點、永康區活動中心、寵物公園，爭取符合國際規格的游泳池，整頓法式滾球場，籃球場，壘球場等各項運動設施。





「三明治世代」面臨照顧子女、年邁父母的雙重壓力，林冠維也擬定多項政見幫忙分攤壓力。他持續追蹤孩子的教育政策與教育環境品質，學校軟硬體建設，爭取永康區各學校的通學步道，提升國中小營養午餐品質，爭取大型兒童特色公園，以及「班班有鮮奶」涵蓋所有兒童教育機構。協助長者或學生搭公車路線更加便利，65歲以上長者免健保，增加90到99歲年度重陽金金額。



交通議題部分，林冠維全力督促市府開闢道路、促進地方發展，監督台南捷運永康段設置狀況及台鐵永康段地下化進度，設法舒緩永康易塞車路段交通，透過義警、義消及巡守隊志工配合警察及消防單位，保護人民生命財產安全。另外，林冠維也會持續關切砲校舊址及二王重劃區市地重劃進度，監督永康焚化爐回饋金發放狀況。



調解案件五花八門，什麼狀況都會發生，林冠維及服務團隊會協調辦法讓雙方平和簽下和解書，製造雙贏局面。團隊的努力不僅鄉親能夠感受，今年8月更榮獲全國年度調解案件行政院長獎。今年10月林冠維也獲得母校國立台南大學傑出校友獎及台南市好人好事代表殊榮，秉持取之社會回饋社會理念。

林冠維與永康國際青商會第40屆會長顏榮佑成立康黃金永康愛心會，協助急難救助，免費義葬，幫助需要幫助的弱勢家庭。



林冠維最後感謝各位之友會的顧問、會員，成為服務團隊的後盾，雖然民意代表工作早出晚歸從早忙到晚，但因為有大家的支持與栽培，所有的辛勞都值得。他會持續服務鄉親，為地方爭取各項建設。