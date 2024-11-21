保險安定基金贏了！國華人壽被當提款機　翁大銘家族判賠13億確定

▲最高法院判決翁大銘家族須賠償保險安定基金13億元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

華隆集團翁大銘家族經營國華人壽，造成國華人壽嚴重虧損，保險安定基金向翁大銘家族求償十多億元。其中翁大銘過世後改由2子女繼承，另外翁大銘的兩名弟弟翁有銘、翁德銘，經最高法院審理後，判決眾人需負擔賠償，總計需賠償13億餘元確定。

華隆集團翁家自1990年後，由翁大銘與3名弟弟，翁一銘、翁有銘、翁德銘，分別擔任集團旗下的國華人壽，以及華隆集團內其他公司，包含欣華昌公司、嘉新畜產公司的董事長或董事職務。集團員工平常也以大老闆、二老闆、三老闆以及四老闆，來稱呼4兄弟。

但集團在4人手中成為禁臠，為了維持公司營運，國華人壽成了公司的提款機。只要其他公司有需求，就隨意提出擔保品當作抵押，再以不實鑑價報告，或假股票交易價格，指示國華人壽放款。而集團內部也陸續爆發其他弊案，包含洪福證券違約交割案、華紡跳票關廠案等等，檢方也在2005年對翁大銘4兄弟提起公訴。但此時翁有銘、翁德銘早已潛逃出境，翁一銘則在2006年過世，翁大銘在2010年間遭判刑2年定讞，之後在2015年間過世。

至於虧損連連的國華人壽，在2009年遭政府接管，2012年由全球人壽公司自保險安定基金標下國華人壽。而保險安定基金也向翁大銘家族，提出求償訴訟。

二審高等法院在2022年間判決翁大銘的子女須賠償1億2778萬餘元，另外2子女也需與叔叔翁有銘連帶賠償4億1366萬餘元；並須與另名叔叔翁德銘連帶賠償7億5800萬餘元。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴確定，總計翁大銘家族須連帶賠償近13億元。