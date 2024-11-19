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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆地檢持續推動並表揚柔性司法　受助者更將愛傳出

▲▼基隆地檢署19日舉辦社會勞動執行機構表揚活動、檢察長李嘉明、主任檢察官李韋誠。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署舉辦社會勞動執行機構表揚活動，檢察長李嘉明（前排右4）、主任檢察官李韋誠（前排左4）共同到場。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署19日舉辦社會勞動執行機構表揚活動，檢察長李嘉明除了感謝大家一起積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也肯定社勞機構浥注人力協助執行，讓社勞人以實質行動回饋社會。本次更有一名受到幫助者，願意將資助金返還，希望更多人因此受惠。

本次活動，由基檢邀請社會勞動執行機構瑞芳區柑坪里等16個單位參加，由基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖分享機構執行經驗，職業安全輔導員講師蔡素文講授職場工安、公衛相關法律，最後由基隆地檢署主任檢察官李韋誠主持意見交流，希望所有社勞機構都要重視社勞人的安全及健康。

李嘉明特別請社勞機構留意社勞人執行安全，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。然而，目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法的案件為數可觀，李嘉明表示詐欺集團犯罪手法日新月異，不乏造成被害人家破人亡，走上絕路的悲劇，詐欺犯罪確實成為嚴重的治安問題，政府從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四個面向積極著手，目前詐欺犯罪已有明顯成效，但仍需全民提昇防詐意識，共同努力。

在分享的案例時，基隆市榮譽觀護人協進會指出，先前有一名遭判處拘役30日確定的女子小婷（化名），帶著甫滿2歲的幼子，得知即將入獄執行時，非常焦慮。她帶著幼子到基隆地檢署申請易服社會勞動，且因她是家庭功能不健全的弱勢婦女，經濟不豐，與兒子相依為命，所以提出攜子一同履行社會勞動的請求。

但若讓她攜帶幼子履行社會勞動，將無法專注照顧幼童，也不符合幼兒安全環境的要求，小婷四處籌錢仍不足支付保母費，面對即將入獄、骨肉分離困境，不禁潸然淚下。基隆地檢署得知後，全力協助，並結合社會資源，並商請基隆市榮譽觀護人協進會，以急難救助金協助支付不足的保母費，使陷入困境的小婷順利易服社會勞動。小婷在服社會勞動期間1個月的履行期間，不偷懶，不請假，讓她不但能維持既有生活，也能造福鄰里，回饋社會。

履行時間結束後，日前小婷帶著幼子前來基隆地檢署，感謝社會在她陷入人生谷底時，願意伸出援手；她表示，生活雖充滿波折，但這份關懷卻讓她覺得甘美。她還返還當初榮觀協進會資助的急難救助金，希望這份善心能散佈給其他更需要的人，當場感動許多人。

▼小婷（背對者）日前帶著2歲幼子到基隆市榮譽觀護人協進會，返還急難救助金。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署19日舉辦社會勞動執行機構表揚活動、檢察長李嘉明、主任檢察官李韋誠。（圖／基隆地檢署提供）

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