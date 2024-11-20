狼父性侵10歲女兒！法官批「利用孺慕之情」　重判10年定讞

▲新北市狼父性侵10歲女兒，遭重判10年定讞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子阿博（化名），因案入獄多年，女兒由祖母帶大。等阿博出獄後，女兒因渴慕父母之愛，經常到阿博房間內逗留，結果在女兒未滿10歲之際，遭阿博兩度撫摸胸部、下體，還遭性侵得逞。事發後女兒並未責怪阿博，反而寫下「我希望爸爸改」的字句。最高法院審理後，痛批阿博「利用女兒深切的孺慕之情、泯滅人性」重判有期徒刑10年定讞。

判決指出，阿博曾有施用毒品、販賣毒品、偽造文書、竊盜等，多項前科，在2012年9月入獄服刑，直到2017年8月才縮刑期滿假釋出監。至於女兒的母親，在生下小孩後就不見蹤影，以至於阿博入獄後，女兒才剛滿月就由阿博的母親帶大，女兒因為從小就沒見到父母，非常渴慕父母親的愛。

阿博出獄後，從事地下水道工程工作，但因女兒渴慕父母的愛，雖然跟爸爸不熟，但只要阿博在家，女兒就會跑到阿博房間內，陪伴阿博。也就是在這種狀況下，阿博在女兒9歲多，2020年寒假起，兩度撫摸女兒的胸部、下體，更在2020年12月間性侵女兒得逞。

女兒在學校表現有異，經由老師詢問後才發現阿博的惡行，校方通報，女兒隨即被社工帶走安置。但女兒並未責怪父親，僅在社工詢問時，寫下「我希望爸爸改」、「我希望爸爸不要摸我」的字句。至於阿博則被檢方偵辦後，依照「家暴妨害性自主」等罪嫌，提起公訴。

法院審理後，認定阿博總計犯下三罪，包含2020寒假、2020年12月間，兩次撫摸女兒的「家暴強制猥褻罪」，分別量處有期徒刑4年2月；另外在2020年12月也犯下一次「家暴強制性交罪」，判處有期徒刑8年2月。最後法院合併定應執行有期徒刑10年。全案再上訴最高法院，最高法院20日駁回上訴定讞。