搭起橋樑促進社會共融！更生保護會獲「社會共融領袖獎」

▲財團法人臺灣更生保護會20日獲頒「臺灣企業永續獎 社會共融領袖獎」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

財團法人臺灣更生保護會20日獲頒「臺灣企業永續獎 社會共融領袖獎」，並由台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝代表領獎。張斗輝表示，「這個獎項是對更保的同仁們表示肯定，更代表社會對更生保護工作重要性的認同。」

由台灣永續能源研究基金會主辦「TCSA臺灣企業永續獎」單項績效獎及「GCSA全球企業永續獎」，今年進入第七屆。本次更生保護會獲得此項殊榮，乃是對更生保護會極大的肯定。

更生保護會致力於協助更生人重新融入社會，通過提供多元且全面的服務，包含就業輔導、創業協助、安置服務、家庭支持、心理諮商等，幫助更生人克服重返社會的挑戰。為了達到這些目的，更生保護會積極連結政府與民間資源，與矯正署、勞動部、教育部、衛福部等政府單位，以及醫療院所、社福單位、就業服務站等機構建立網絡關係。另外更生保護會也與企業合作，推動「友善廠商更生事業體」，鼓勵企業僱用更生人。

本次頒獎典禮，由張斗輝代表領獎，他表示：「這個獎項對我們來說意義重大，它不僅是對臺灣更生保護會工作同仁的肯定，更代表社會對更生保護工作重要性的認同。我們將持續秉持『扶助更生，預防再犯』的理念，為臺灣的社會安定貢獻心力。」

▼台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝（右）代表領獎。（圖／臺灣更生保護會提供）