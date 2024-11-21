他喊「吃薑母鴨沒白飯根本不人道」　千人揭3原因

記者黃翊婷／綜合報導

近日氣溫下降，不少民眾已經開始「進補」，不過，有網友好奇提問，為何薑母鴨店只賣麵線，不賣白飯，「吃薑母鴨沒白飯根本不人道」，沒想到意外引發千人按讚討論。網友們歸納出來的原因有3個，分別為飽足感、利潤和備料時間問題。

▲原PO好奇詢問，薑母鴨店為何不賣白飯，引發千人按讚留言熱議。（示意圖／記者周宸亘攝，非本文提及的店家。）

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，不明白薑母鴨店為何只賣麵線，不賣白飯，「吃薑母鴨沒白飯根本不人道」，讓他想吃白飯只能去旁邊的店家買或自備。

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文章公開之後掀起網友熱議，還被管理員轉貼至爆料公社粉專，吸引超過千人按讚。大多數網友認為，薑母鴨店不賣白飯，可能原因有3個，分別為飽足感、利潤和備料時間問題，「白飯吃飽就不會一直加點鍋料了」、「飯要洗，煮飯也要時間，麵線3分鐘搞定」、「麵線利潤高、方便煮，白飯煮起來很麻煩」、「飯量不好抓，麵線要用再煮就好」。

還有不少網友贊同原PO的觀點，「我昨天也在想一樣的問題，謝謝你問出來」、「終於找到同好」、「火鍋店也是一樣」；甚至有人大方分享饕客吃法，就是將薑母鴨的湯拿來拌飯，再加上一點豆瓣醬或醬油膏，好吃到讓人停不下來，但也要注意店家是否有規定禁帶外食，以免引發消費糾紛。