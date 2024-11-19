薑母鴨店都用矮桌椅？內行人揭3點原因　曝光老闆賺錢秘密

▲有網友好奇「為什麼薑母鴨店的桌椅都很矮？」意外掀起熱議。（示意圖／記者黃克翔攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

薑母鴨是冬令溫補聖品，不少人都會吃上一鍋來暖身。不過，有網友就好奇，為何薑母鴨店家的桌椅都偏矮？不料貼文一出，立刻引發大批討論，還釣出內行人解答，稱背後其實有3大原因，一來是為了安全，二來是為了翻桌率，三是方便店員提供服務。

原PO近期在Threads上傳薑母鴨店面的照片，並好奇詢問「有人知道薑母鴨的桌子，為什麼都是低的嗎？」結果吸引數百則回覆，還有近1.9萬人按讚。

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知情網友紛紛留言，「怕高溫食材翻桌」、「坐久了腰會不舒服，客人就會想起來去別的地方續攤，主要是店家的翻桌率」、「方便店家上鍋跟加湯加料」、「坐低一點會壓到胃，容易造成飽足感，拚翻桌率，其次是桌子太高，店員不好拿碳爐」、「店員能夠一目了然哪裡需要幫忙」、「炭火架擺在比較低的位置，也比較順手放置，降低炭火搬動翻倒可能性」。

事實上，過去就曾有臭臭鍋店老闆娘透露，店裡主打的鍋物價格都是百來元，走平價取向自然就得想辦法提升翻桌率，選用較低的桌椅則是要讓食材積在胃裡，坐久不舒服，客人才會一吃飽就走。

根據統計，使用矮桌板凳，客人平均半小時換一組，但如果用較高桌椅，客人平均用餐時間就會增加一倍，變成1小時。

涮涮鍋店長指出，涮涮鍋、一般火鍋店愛用高腳椅、不選用方桌，主因是服務上會產生比較多死角，某些地方會造成店員走動困難，如果使用吧檯，動線就是一直線，只要繞一圈就能看清楚誰要加湯、誰要加料或關火，不僅提高服務效率，也相對方便許多。

至於薑母鴨、臭臭鍋等平價鍋物則傾向使用矮桌，除了考量翻桌率，也是為了能更好地搭配「矮火爐」，便於擺放在小桌，減少炭火搬動的危險，店員一眼望去就能掌握現場情況。另外，矮桌能讓客人更接近桌上鍋子，方便夾取湯料，更專注在享用熱騰騰的湯和食材，同時營造較為輕鬆、接地氣的用餐氛圍。