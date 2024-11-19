　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薑母鴨店都用矮桌椅？內行人揭3點原因　曝光老闆賺錢秘密

▲▼薑母鴨、冬令進補、食補。（圖／記者黃克翔攝）

▲有網友好奇「為什麼薑母鴨店的桌椅都很矮？」意外掀起熱議。（示意圖／記者黃克翔攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

薑母鴨是冬令溫補聖品，不少人都會吃上一鍋來暖身。不過，有網友就好奇，為何薑母鴨店家的桌椅都偏矮？不料貼文一出，立刻引發大批討論，還釣出內行人解答，稱背後其實有3大原因，一來是為了安全，二來是為了翻桌率，三是方便店員提供服務。

原PO近期在Threads上傳薑母鴨店面的照片，並好奇詢問「有人知道薑母鴨的桌子，為什麼都是低的嗎？」結果吸引數百則回覆，還有近1.9萬人按讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情網友紛紛留言，「怕高溫食材翻桌」、「坐久了腰會不舒服，客人就會想起來去別的地方續攤，主要是店家的翻桌率」、「方便店家上鍋跟加湯加料」、「坐低一點會壓到胃，容易造成飽足感，拚翻桌率，其次是桌子太高，店員不好拿碳爐」、「店員能夠一目了然哪裡需要幫忙」、「炭火架擺在比較低的位置，也比較順手放置，降低炭火搬動翻倒可能性」。

▲▼薑母鴨、冬令進補、食補。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，過去就曾有臭臭鍋店老闆娘透露，店裡主打的鍋物價格都是百來元，走平價取向自然就得想辦法提升翻桌率，選用較低的桌椅則是要讓食材積在胃裡，坐久不舒服，客人才會一吃飽就走。

根據統計，使用矮桌板凳，客人平均半小時換一組，但如果用較高桌椅，客人平均用餐時間就會增加一倍，變成1小時。

涮涮鍋店長指出，涮涮鍋、一般火鍋店愛用高腳椅、不選用方桌，主因是服務上會產生比較多死角，某些地方會造成店員走動困難，如果使用吧檯，動線就是一直線，只要繞一圈就能看清楚誰要加湯、誰要加料或關火，不僅提高服務效率，也相對方便許多。

至於薑母鴨、臭臭鍋等平價鍋物則傾向使用矮桌，除了考量翻桌率，也是為了能更好地搭配「矮火爐」，便於擺放在小桌，減少炭火搬動的危險，店員一眼望去就能掌握現場情況。另外，矮桌能讓客人更接近桌上鍋子，方便夾取湯料，更專注在享用熱騰騰的湯和食材，同時營造較為輕鬆、接地氣的用餐氛圍。

▲▼薑母鴨、冬令進補、食補。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金倒永開轟助韓國贏澳洲　日本解決多明尼加5戰全勝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薑母鴨店都用矮桌椅？內行人揭3點原因　曝光老闆賺錢秘密

冷到1字頭！2波東北季風接力+颱風「狂甩雨」　濕涼變色藍番薯

胸痛不是唯一警告！醫揭露：心肌梗塞「非典型」信號

中華隊連勝完封古巴　超商「買一送一」霜淇淋、思樂冰吃到爽

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

快訊／21:27花蓮縣近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

交大學霸棄英國碩士返台養魚！獲選農業青年大使　賴清德變小助手

「小雪」將至！鹽燈、黑食...3招開運　3生肖財運事業豐收

華航宣布擴大機型飛東京　多載120人赴日應援「今晚7點開賣」

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

每次都不被看好…相信自己 吉力吉撈、曾頌恩談晉級有感

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

日本7比6險勝古巴！　拿下4連勝晉級複賽

#世界棒球12強賽 一起去東京巨蛋！ 台澳比賽場上轉播日本對古巴戰　大巨蛋球迷集體隔空應援超燃！

薑母鴨店都用矮桌椅？內行人揭3點原因　曝光老闆賺錢秘密

冷到1字頭！2波東北季風接力+颱風「狂甩雨」　濕涼變色藍番薯

胸痛不是唯一警告！醫揭露：心肌梗塞「非典型」信號

中華隊連勝完封古巴　超商「買一送一」霜淇淋、思樂冰吃到爽

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

快訊／21:27花蓮縣近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

交大學霸棄英國碩士返台養魚！獲選農業青年大使　賴清德變小助手

「小雪」將至！鹽燈、黑食...3招開運　3生肖財運事業豐收

華航宣布擴大機型飛東京　多載120人赴日應援「今晚7點開賣」

realme GT 7 Pro規格細節一次看！水下攝影實照、遊戲120fps暢玩

面試問「水餃是男人還女人」！他機智回1句...主管大笑秒錄取

怒刪已故前任語音！女友崩潰喊分手...他愣：我做錯了嗎？

薑母鴨店都用矮桌椅？內行人揭3點原因　曝光老闆賺錢秘密

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

BLACKPINK官方手遊快閃店在台登場　巨型打卡牆Q版成員立牌搶拍

守護者變不速鬼！北市2警針孔狂偷拍　女警崩潰怒：長官冷漠淪共犯

他專門到演唱會門口「租借手機」！　月收入破20萬

運將接2萬大單…乘客狂催　下秒自爆趕吃「告別飯」：我殺人了！

日本5大車廠聯手「打造氫氣越野賽車」！HySE X2將挑戰2025達卡拉力

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

生活熱門新聞

阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」

冷到1字頭！2波東北季風+颱風狂甩雨

中華隊連勝　超商買一送一吃到爽

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

農業部擬加碼綠鬣蜥移除費最高800元　力拚明年消滅10萬隻

「台北爽缺工作！」過來人曝職缺：1天只做10分鐘

12強賽中華隊「第一屆陣容最完美」　卻僅拿第9名

快訊／21:27花蓮縣近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

華航宣布擴大機型飛東京　多載120人赴日應援「今晚7點開賣」

入秋最強冷空氣「挑戰大陸冷氣團」　下周台北低溫下探14度

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

別再挑錯薑！專家曝「嫩薑吃下肚、暖身用老薑」用法全公開

別再挑錯薑！專家曝「嫩薑吃下肚、暖身用老薑」用法全公開

時序入冬，天氣轉涼，薑母鴨等冬令進補料理又成了熱門選擇，民眾到市場買薑回家料理，究竟要買哪一種？菜販達人廖炯程教戰掌握一關鍵：「吃下肚的用嫩薑，暖身料理用老薑」，像是搭配小籠包吃的用嫩薑；薑母鴨、三杯雞料理用老薑，並提供選購與保存方法。

立冬大補反傷身！中醫師推4道進補食譜

立冬大補反傷身！中醫師推4道進補食譜

新北男吃完火鍋遇隨機攻擊！毒蟲持刀劃頸路人

新北男吃完火鍋遇隨機攻擊！毒蟲持刀劃頸路人

中科老牌薑母鴨店面1億賣鄰居　居酒屋無縫接軌搶開幕

中科老牌薑母鴨店面1億賣鄰居　居酒屋無縫接軌搶開幕

半夜幫好友代駕　她也喝了幾碗燒酒雞酒測超標

半夜幫好友代駕　她也喝了幾碗燒酒雞酒測超標

關鍵字：

薑母鴨矮桌椅

讀者迴響

熱門新聞

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

童靠玻璃竟墜樓慘死　疑豆腐渣工程釀禍

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」

2025全球最安全國家揭曉！

冷到1字頭！2波東北季風+颱風狂甩雨

中華隊連勝　超商買一送一吃到爽

知名廉航申請破產！股票變壁紙

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

金倒永開轟助韓國　日本5戰全勝

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

即／又是客運追撞！台南女高中生倒臥前輪

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面