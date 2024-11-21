輝達晶片需求仍強勁　1關鍵引發投資人憂心

▲輝達財報並未驚艷華爾街投資人。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

輝達公布最新財報，預測2024財年第四季度營收為375億美元（正負2%），略高於分析師預估的370.9億美元。顯示市場對AI晶片需求仍然強勁，但銷售速度放緩才是讓投資人們擔心的關鍵。

路透社報導，輝達正處於推出其最新 Blackwell AI晶片關鍵時期。這款新晶片因性能強大而受到市場歡迎，並預計將推動公司第四季度的晶片銷售超過原先「數十億美元」的目標。執行長黃仁勳（在分析師電話會議上表示：「我們本季度將交付的 Blackwell 晶片數量將超過原先估計。」

輝達財務長克雷斯（Colette Kress）指出，新晶片系列在初期的毛利率約為70%，但隨著生產規模擴大，預計將提升至75%中段。

這些 AI 晶片（包括現有的 Hopper 晶片系列）被譽為生成式 AI 系統的核心動力，因為其在預訓練、後訓練及推論等 AI 計算中發揮了至關重要的作用。黃仁勳形容，「AI 時代正在全面推進，並推動全球向輝達計算的轉變。」

儘管本次預測營收增長率達69.5%，仍顯著低於上一季度94%的驚人增速。輝達的晶片需求雖然強勁，但增長放緩成為一大挑戰，尤其是在此前季度中營收幾乎翻倍的高基數壓力下。

市場預期高漲也使輝達面臨更大壓力。過去兩個月，該公司股價已上漲超過20%，並於18日創下歷史新高。今年至今，輝達股價幾乎翻了4倍，2年內漲幅更是超過九倍。

Carson Group首席市場策略師戴翠克（Ryan Detrick） 表示，「投資人已經習慣輝達的高超表現，但要持續超越這樣的高標準變得越來越難。這次財報依然非常穩健，但當市場預期過高時，達成目標的挑戰也隨之增加。」