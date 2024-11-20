基層爆料謝宜容迎合AI政策邀功　憂好長官成「代罪羔羊」替2人求情

▲北分署署長謝宜容涉職場霸凌案，被記2大過免職。（圖／勞發署北分署）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署傳出公務員疑因職場霸凌輕生，矛頭雖指向分署長謝宜容。不過，勞動部20日下午召開考績會後，除了將謝宜容記2大過免職，副分署長李燕玲也申誡2次。為此，有基層同仁向媒體抱屈，指李燕玲是難得的好長官，不僅悲劇發生第一時間衝第一線處理，事後更求助身心科，盼李不要成為替罪羔羊。

根據《TVBS新聞網》報導，有基層同仁陳情，謝宜容為迎合行政院的「AI行動創新內閣」政策，要求各科室努力發想專案，又自認專案是她獨創，為其他分署所無，若成功可向上級邀功、獲得關注，但因她向來剛愎自用、獨斷獨行，所以縱使大家都認為專案無效益，也無人敢於提出建言。

基層同仁指出，若不是謝宜容好大喜功，又何來推動執行，更不會有吳姓同仁輕生悲劇，尤其副分署長李燕玲、秘書室主任劉麗利只是奉命行事，這何嘗不是「過由下起」。

該名基層同仁爆料，有心人士為了讓謝宜容脫責、卸責，將李燕玲、劉麗利2人移送考績會懲處，理由是2人對往生者負有直接督導責任，並將吳姓同仁輕生歸咎成是遭受副分署長退件、責罵及要求限期完成帶來的壓力導致，但這並非事實，更讓辦公室基層譁然。

基層同仁指出，副分署長李燕玲是難得好長官，悲劇發生第一時間，相較謝宜容龜縮在辦公室，李衝到第一線處理，也相當自責、難過在事發後第三天求助身心科治療。如今還要面對懲處，情何以堪，也讓當事人心灰意冷，直言是公務生涯一大污點，無顏在面對北分署同仁，打算明年退休。

該名同仁呼籲，知曉程序上相關人等不免送考績會議處，但希望副分署長李燕玲不會成為替罪羔羊，也盼高層替北分署著想，替北分署留下好長官。

▼副分署長李燕玲被記申誡2次。（圖／勞發署北分署）