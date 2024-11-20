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雅加達不再是首都了！印尼國會宣布改成特區　3大天災人禍迫遷都

雅加達不再是首都！印尼國會宣布改成特區　「這些原因」遷都努山塔拉

▲印尼國會正式取消雅加達（左）的首都地位，改為特區，並把首都遷至努山塔拉（右）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

印尼國會正式取消雅加達的首都地位，改為特區，並把首都遷至努山塔拉（Nusantara）。印尼政府決定遷都的原因，主要是雅加達長期受到火山爆發、地震和海嘯等自然災害威脅，並且由於過度開採地下水和海平面上升，地面正嚴重下沉，儘管雅加達成為特區，但仍是印尼的經濟和文化中心，並將保持其在國家事務中的戰略吸引力和重要地位。

雅加達過度開採地下水造成海平面上升，雅加達出現嚴重下沉的情況，估計到 2050年約 95% 的雅加達地區可能被海水淹沒。

▲雅加達過度開採地下水造成海平面上升，雅加達出現嚴重下沉的情況，估計到 2050年約 95% 的雅加達地區可能被海水淹沒。（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，印尼國會19日正式決定，首都從雅加達遷往努山塔拉，報導引述印尼國會副議長卡迪爾的說法，雅加達將變成一個特別區域，並繼續作為印尼的經濟和文化中心，並保持其在國家事務中的重要戰略地位。

根據報導，雅加達所處的爪哇島是印尼人口最集中以及全球最擁擠的城市之一，人口逾1000萬，加上周邊衛星市，人口超過3千萬人，除了人口過度集中、過度城市化和經濟重心集中，導致印尼發展失衡外，雅加達還長期面臨火山爆發、地震和海嘯等天災威脅。雅加達所處的爪哇島是印尼人口最集中以及全球最擁擠的城市之一。（圖／達志／美聯社）

除了發展不均衡以及天災影響，由於雅加達過度開採地下水造成海平面上升，雅加達出現嚴重下沉的情況，估計到 2050年約 95% 的雅加達地區可能被海水淹沒，因此，遷都努山塔拉除了能減緩雅加達的壓力，同時促進印尼東部的經濟發展，讓印尼擁有更平衡的發展。

雅加達不再是首都！印尼國會宣布改成特區　「這些原因」遷都努山塔拉

▲印尼政府早在2019年就宣佈首都從雅加達遷至東加里曼丹省，努山塔拉的興建工程也在2022年中啟動並分5階段開發。（圖／達志／美聯社）

印尼政府早在2019年就宣佈首都從雅加達遷至東加里曼丹省，努山塔拉的興建工程也在2022年中啟動並分5階段開發，定於2045年完成興建，努山塔拉的含義是「群島」，象徵印尼的民族團結和國家統一，並彰顯其作為「萬島之國」的身份。

雅加達不再是首都！印尼國會宣布改成特區　「這些原因」遷都努山塔拉

▲努山塔拉位於印尼的地理中心，相較雅加達更為優越，且地震活動較少，包括洪水和海嘯等天災風險也相對較低。（圖／達志／美聯社）

這座新都距雅加達約1200公里，努山塔拉的首都設計還包括森林城市、智慧城市和綠色城市的理念。據了解，該地區擁有豐富熱帶雨林資源、多樣生物種類和豐富礦產資源，努山塔拉位於印尼的地理中心，相較雅加達更為優越，且地震活動較少，包括洪水和海嘯等天災風險也相對較低。

新首都周邊還有如巴里巴伴和沙馬林達等海港城市，未來甚至可藉由3城聯動，形成一個超級大都會區，現任總統佐科威也多次在公開場合表示，遷都將幫助印尼實現「全球海洋支點」戰略，成為國家的新政治象徵。

雅加達不再是首都！印尼國會宣布改成特區　「這些原因」遷都努山塔拉

▲印尼國會正式取消雅加達的首都地位，改為特區。（圖／翻攝自X）

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