日本「赤軍」成員城崎勉獄中噎死　曾向美日大使館發射火箭炮

▲城崎勉參與左派恐怖組織赤軍，曾於1986年在印尼雅加達向美日大使館發射火箭炮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本現年76歲男子城崎勉是左派武裝恐怖組織「赤軍」的成員，過去曾以指揮官身分指示成員行搶位於千葉縣、神奈川縣銀行，1986年更在印尼首都雅加達向美國、日本、加拿大大使館發射火箭炮，最後終於在尼泊爾被逮後移送至美國服刑，近年更引渡至日本服刑，如今卻傳出在獄中死亡的消息。

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，城崎勉早年曾經參與被美國國務院認定為國際恐怖組織的日本極左派武裝組織「日本赤軍」，1986年更以迫擊砲和火箭炮攻擊美國、日本駐印尼大使館，是為「雅加達事件」，2015年從美國引渡至日本繼續服刑，送往位於東京都府中市的府中刑務所坐牢。

關係人士指出，76歲的城崎勉20日在獄中享用晚餐時，因為食物卡在喉嚨，最後不幸噎死。

據悉，城崎勉1947年12月在日本富山縣出生，曾經參與越戰反戰運動，從德島大學工學系退學後，正式加入「共產主義者同盟赤軍派」（1969年成立），並以部隊指揮官身分參與「M作戰」計畫，透過在千葉縣、神奈川縣行搶各大銀行來為組織籌措資金，1971年被逮捕後遭到判處10年徒刑。

城崎勉在「日本最大的刑務所（監獄）」府中刑務所服刑，1977年在日本航空472號班機劫機事件後獲釋，從此便加入日本赤軍，然而本人卻向外界否認自己的加入事實，1986年在印尼雅加達向美國、日本大使館發射火箭炮，並引爆加拿大大使館的車輛，當局從飯店採集的指紋證實身分，因此遭到國際通緝，1996年逃往尼泊爾時因為偽造護照而被逮捕。

事後，城崎勉被以雅加達事件嫌犯的身分移送美國，並被美國法庭判處30年有期徒刑，先是在德州博蒙特聯邦監獄服刑，期間因為模範囚犯的身分而得以縮減刑期，2015年1月獲釋後移送至密西西比州亞祖城（Yazoo City）的收容中心，隔月獲釋後被強制引渡回日本，被依殺人未遂罪（雅加達事件）嫌疑逮捕，送進府中刑務所。