印尼前新都局長：雅加達未來幾年可能仍是首都

▲佐科威表示，有關遷都的總統令將由下任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）簽署。（圖／路透）

文／中央社記者李宗憲雅加達12日專電

印尼新首都管理局前局長班邦表示，雅加達在未來幾年內，仍可能保有印尼首都地位，他認為，「未來5年內，可預期新首都將逐步發展，但並非像之前設想的立刻大規模搬遷」。

「時代報」（Tempo）11日報導，新首都（IKN）管理局前局長班邦（Bambang Susantono）在收到印尼規劃學校協會（ASPI）有關遷都方案的建議後表示，他認為，雅加達在未來幾年內仍是首都。

他說：「無論喜歡與否，我個人認為雅加達將仍是首都。」並指出，未來會逐漸看到一些變化，努山塔拉可能成為一座特定城市。

現任新都國際合作總統特使的班邦指出，印尼規劃學校協會的建議值得參考，而他最喜歡的概念是2座主城市在一個時期內共同執行政府的行政事務。

他表示，以首爾為首都、世宗市（Sejong City）為行政中心的雙城概念已經在韓國成功實施；馬來西亞也採用布城（Putrajaya，布特拉加亞）和吉隆坡共存的類似計畫。對一個國家而言，這種做法是可行的。

班邦說：「未來5年內，（新首都）必定會逐步發展，但不是像之前設想的那樣突然大規模搬遷。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前表示，遷移首都的進程不應操之過急，須充分考量現有的基礎設施是否具備，若倉促遷都，未來會造成更多問題。

佐科威6日在未來的新首都努山塔拉表示，在基礎建設和公共設施完備後，遷都計畫應自然地進行，並補充，遷都將緩慢地分階段進行。

他呼籲民眾不要對遷都進程施壓，並說「若急著遷都，最終會適得其反」。

佐科威也表示，有關遷都的總統令將由下任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）簽署。（編輯：張芷瑄）