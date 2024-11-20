溫暖接住失依兒少！新北首辦感恩會　向313位兒少安置英雄致敬　

▲▼ 家外安置單位與安置童一同參與感恩會，市長侯友宜上前互動，關心安置童 。（圖／社會局提供）



記者戴上容／新北報導

新北市每年照顧近800名家外安置的兒童與少年，為感謝313位第一線照顧者與專業人員的辛勞付出，新北市社會局今日於市府1樓彭園會館首次舉辦「兒少家外安置服務感恩會」。市長侯友宜親自頒發感謝牌，向這些無私奉獻的照顧英雄致以最高敬意。

活動以一段溫馨影片拉開序幕，影片記錄了照顧者的投入、受照顧兒少的感恩心聲、社工的陪伴服務，以及治療師與小兒科醫師在健康照護中的心路歷程。透過影像，彰顯每位參與家外安置的夥伴對孩子未來的影響力，幫助這些孩子重拾家的溫暖與人生的希望。

現場邀請了基督教芥菜種會類家庭家長李苑詩、家扶基金會新北市分事務所督導范淑芬，以及林口長庚醫院兒少保護中心心理師黃文怡分享照顧經驗。三位講者分別從照顧者、社工與醫療專業的角度出發，講述如何克服孩子的情緒行為問題、協助他們融入新家庭，並透過跨專業合作營造友善的成長環境。他們的分享讓大眾了解照顧安置兒少是一份甜蜜負荷，需要耐心與合作才能成功。

范淑芬回憶，她曾在出國旅遊時與領隊分享自己的工作，領隊感慨地說：「孩子的人生如此破碎，只能靠你們縫縫補補。」她比喻，公部門政策如經線，社工專業如緯線，再結合心理、醫療、寄養家庭等資源，如同棉絮般填補，這樣的系統性合作是修復創傷的關鍵，缺一不可。

侯友宜表示，家外安置不僅是給孩子一個新的家，更是提供一個重新開始的機會。他感謝313位照顧者與專業夥伴，以超越血緣的愛和溫暖，讓孩子快樂成長、適應社區生活並培養獨立自主的能力。市府將持續攜手這個「愛的大家庭」，用心接住每一位需要幫助的孩子，為失依兒少提供更溫暖友善的成長環境。