獨／21歲女撞爛試乘車！營業所爆「懸缺」　業務員身心現況曝

▲新北大橋日前發生21歲女開試乘車自撞車禍，記者重返營業所，主管表示業績並不受影響，該名業務勤務也都正常。（左圖／記者戴上容翻攝，右／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區新北大橋18日下午發生自撞車禍！一名21歲李姓女子與爸媽到板橋一家汽車營業所試乘，在試駕回程剩3分半車程於新北大橋時，因路況不熟，距離沒有抓好，當場撞上鐵護欄導致試乘車頭毀損。事發2日，記者實際直擊該營業所，業務身心狀況，和該店業績現況曝光。

18日下午4時許，21歲李女開著試乘車載著車商業務及爸媽，要返回位在板橋區的營業所途中，在新北大橋不慎自撞，車頭嚴重毀損、當下安全氣囊也爆開。李女嚇壞，驚魂未定與爸媽、業務員站在車外，她向警方表示「因試新車路況不熟，加上現場有施工，距離沒抓好，才會撞上施工的鐵護欄」。

▲李女和父母、業務車禍後嚇壞。（圖／記者戴上容翻攝）

慶幸的是，事故未造成任何傷亡。對此，車商品牌總代理表示「經銷商目前尚在走保險相關確認流程，以保險規範為原則進行處理」。據了解，消費者要試駕，必須在實際試駕前有完成相關文件的簽署動作，且按照指定試駕路線行駛的話，基本上即使車頭撞爛也僅需要負擔相對較低的自負額，這起事故最後會怎麼處理，還是要依經銷商最終確認後才會有答案。

事發2日，《ETtoday新聞雲》記者到板橋營業所直擊，一開門就見到同型熱門車款擺在該店正中央顯然是當紅、暢銷車款。業務人員表示，這台車價格實惠、空間很大，一直是熱銷車款，加上今年小改款更符合顧客需求。事發當下郭姓所長接獲業務通知，立刻遵循總公司安排所有事項，車輛直接拖回總公司處理。

該所所長表示，該店業績不受影響，這名業務的心情也沒受到影響，他這幾天依舊正常上班，然而這輛被撞壞的試乘車目前正在維修、和保險公司洽談中，就算修好也不能提供試乘，因此該店這輛試駕車懸缺，若有民眾有試駕需求，是由其他營業所提供車輛支援。

▲▼ 記者重返營業所，主管表示，目前該車維修中，若有民眾有試駕需求，是由其他營業所提供車輛支援。（圖／記者戴上容攝）