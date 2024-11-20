獨／集體性霸凌！國中6學長壓學弟「玩鳥」PO網　家長怒求徹查





▲新竹縣某國中驚爆集體強制猥褻案。（圖／達志影像／示意圖）

記者戴上容／新竹報導



新竹縣某國中近日爆發驚人校園集體強制性猥褻事件！一名國一新生阿凱（化名）考進該校運動校隊。然而，短短兩個多月裡，他卻淪為學長們的「玩物」。這些學長不僅趁他洗澡裸體時欺凌他，甚至還拍下羞辱影片上傳IG。對此，新竹縣警察局證實收到報案，該校校長也對此回應，已展開性平和霸凌調查。



阿凱母親表示，兒子上國中後常常做惡夢，咬指甲咬到見血，她原本以為是學校生活不適應，直到在本月13日無意間看到兒子被欺負的影片。畫面中，阿凱至少被2名學長在浴室抓住手、腳，阿凱赤裸著身體喊著不要，學長們卻訕笑、把阿凱的手腳撥開，出手碰阿凱的生殖器，甚至用手機恣意的攝影，整段影片伴隨嘻笑和求饒聲。



阿凱媽看到影片後，哽咽地詢問阿凱影片的來龍去脈，才從兒子口中得知，這是幾天前學校帶隊北上比賽時外宿拍下的畫面。阿凱低聲透露，受欺負的不只有他，其他新生也同樣淪為學長們的「玩物」。學長們一旦起了「興致」，根本不顧時間地點，就算是洗澡時，也會毫不猶豫闖入浴室，肆無忌憚地欺凌學弟們。

阿凱媽立刻致電到學校詢問，學校的處理讓阿凱媽更加心寒。學校主任表示，「只有『一位』同學霸凌阿凱」、「校長在彰化開會不在」、「實在無法保證學生的安全，特別是課外的時間」、「已經是下班時間，老師們都下班了」。冷漠的話語，讓阿凱母親心灰意冷、徹夜難眠。

她於14日到學校詢問，卻只有「主任」出面，加害學生的家長也並未到校，投訴無門只好返家。然而，回到家中，阿凱卻再次受到學長們的威脅。一條簡短而惡毒的訊息跳進阿凱的手機螢幕：「還敢找老師勒？」短短幾個字，讓阿凱嚇得臉色蒼白，手顫抖得握不住手機。

隔日，阿凱母親到派出所報案，由於霸凌、加害學生多，筆錄一路從上午9時做到晚間8點，傍晚時分，P姓校長終於現身，出面試圖解釋。然而，他的態度非但未讓阿凱母親感到安慰，反而令她更加憤怒。她提到，不會讓這件事就此沉沒並表明打算將此事公開，為兒子討回公道。不過，校長卻態度強硬，試圖阻止。

該校校長回應，該事件發生在校隊出外比賽，目前調查共有6位學長涉案，3人動手，1人錄影，另2名在旁，但實際人數尚在調查中。

校長表示，其中一名學長未到校2天，校方已報中輟。家長所說的校長第一時間未到校，是因為他有會議在身。調查小組依法將在20天內調查完畢，還給家長、學生一個公道；新竹縣警察局則表示，本案涉及兒少事件，全案本分局已依規定受理。

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