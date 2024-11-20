太平洋縱谷半馬登場！國內外5千選手參賽　部分路段交通管制

▲太平洋縱谷半程馬拉松11月23日即將在美崙田徑場熱情登場，將有5 千名選手參賽。（圖／花蓮市公所提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」路跑11月23日即將在美崙田徑場熱情登場，為維護活動期間競賽場地安全及周邊道路交通秩序，當天凌晨5點起至下午2點止，花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請用路人配合繞道，以免危及自身及選手的安全。另外，主辦單位特地安排接駁車免費提供接送，建議跑者搭乘大眾運輸工具或共乘，避免停車及行車壅塞的不便。

由花蓮市公所指導，花蓮市體育會主辦的「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」路跑活動，報名相當踴躍，逾五千人參賽，除有來自花蓮及台灣各縣市，還有來自日本、越南、美國、香港、中國、印度、加拿大、南非、紐西蘭、印尼、德國、澳洲、土耳其、韓國、蒙古、菲律賓等地的選手來參加。

花蓮市觀光大使林明禎也到會場，將在賽事當天和跑者一起完賽。本屆賽事也充分展現姊妹市情誼，今年花蓮成為友好城市5周年的盛岡市，繼本月中帶來百人來花蓮參加山車遊行，這次再派出4位代表來參賽；另，与那国町今年共有17位來花蓮參加馬拉松，其中有9位運動選手參賽，其餘的將在會場的「與那國町」攤位上介紹与那国町的自然美，另外來自日本的表演者米盛玲菜也在現場表演三線琴，展現沖繩文化。

這場賽事分半馬（21公里）、小馬（10公里）及迷你馬（5公里）等三組，起跑地點由美崙田徑場旁的海岸路出發，為維護活動期間競賽場地安全及周邊道路交通秩序，比賽區域的路段將採交通管制並視現場交通狀況彈性調整，交管時間於11月23日凌晨5點起至下午2點止。

▲花蓮市觀光大使林明禎（中）賽事當天將和跑者一起完賽。

管制路段包括，兩潭自行車道自景觀橋南下行經花蓮大橋自行車道全線管制；花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道管制；民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道管制；港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道管制。吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路一段往北自華中路部分路段交通管制。花蓮市公所提醒，管制期間請用路人繞道，以免造成選手的安危及交通的衝擊。

另外，大會提供接駁巴士，由花蓮車站發至美崙田徑場，首班車凌晨3點30分由花蓮火車站出發，沿途行經中山路明禮附幼前，中山路石來運轉廣場（噴泉池）後直接到美崙田徑場，去程的末班車只到凌晨5點30，參賽選手憑號碼布優先上車；回程的首班車9點於美崙田徑場舞台後方(民權五街)出發，按原線回程，每隔30分鐘發車，直到上午11點，採坐滿發車，請選手留意。花蓮市公所表示，活動周邊停車不易，並實施交通管制，請選手多加利用大會接駁巴士。