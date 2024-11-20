擊發瞬間！射擊裁判整理槍枝　超近距離誤射選手「屁屁爆了」

▲射擊比賽出包！選手慘被裁判誤射「屁屁爆了」，震撼影片曝光。（翻自《太陽報》）

圖、文／鏡週刊

波蘭在今年9月發生一起驚人事件，比得哥什（Bydgoszcz）射擊俱樂部在戈達瓦（Godawa）地區舉辦射擊比賽，但發生工作人員出包，沒注意到槍枝未上安全裝置，導致一名選手當場被誤射屁屁，現場狀況令人震驚。

據英國《太陽報》報導，當時一名68歲選手準備上場，比賽前由一名正裁判宣讀安全事項與比賽規則。不過旁邊有一名正在整理槍枝、穿著橘色背心的工作人員，相信是副手裁判，卻突然射出一槍，不慎打中選手的臀部，該名選手也隨即倒地，之後所有工作人員都上前查看狀況。

A Polish Sport Shooting Federation judge accidentally shoots a contestant at a shooting event. pic.twitter.com/jp3qwFU5i5 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2024

從畫面可見，選手的臀部被擊中之際，除了有一聲「砰」的巨響，還冒出白煙。之後這名選手被送醫急救，幸好傷勢不嚴重，沒有生命危險。當地警方也證實這起事件，並稱這是一場「意外」。

外界相信，應該是該名副手裁判，沒有確實確認槍枝有無加上安全裝置，最後導致慘案發生，就有網友直呼：「只要槍口再往高處一點點，瞄準頭部的話，後果不堪設想。」另一方面，波蘭射擊運動協會（Polish Sports Shooting Association, PZSS）強調，雖然出事的副裁判穿著PZSS的背心，但協會稱「我們沒有舉辦這項射擊比賽，也沒有派裁判過去」。



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