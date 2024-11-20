中華隊若奪冠「500鈔票該換圖了」　網笑：唯一支持1人

▲12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲超帥受訪。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊前進東京4強賽，球員們穿著西裝搭機，猶如男團帥炸，中華民國棒球協會理事長辜仲諒喊話，若奪冠再加碼3000萬獎金，令各界振奮！一名網友直呼，中華隊這屆12強表現非凡，若奪冠是否能變成500元上的圖案呢？結果底下網友笑稱「唯一支持500放伍佰！」

一名網友在PTT表示，500元鈔票放的是紅葉少棒隊（編按：應為南王國小少棒隊），但這支球隊在500塊上也待夠久了，「總該換別人了吧，如果這次中華隊拿到世界12強冠軍，500塊是不是該改成這支冠軍隊伍？」

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底下網友糾正，「那不是紅葉少棒」、「那個是南王國小棒球隊不是紅葉少棒」、「500塊是台東南王國小少棒隊，得過兩屆世界少棒冠軍，不是紅葉少棒」；其他人笑回，千元鈔要改什麼動物？」「唯一支持500放伍佰」、「台幣貶值成這樣，出個5000或10000元還蠻合理的」。

事實上，中華信託文薈館官網分享，500元上的棒球小將是臺東「南王國小少棒隊」的球員。南王國小是一所全校師生僅百餘人的迷你學校，小球員大多是卑南族出身，個個都很能吃苦也熱愛棒球，在偏鄉資源不多的練球環境下，民國87年、88年表台灣隊遠征美國，參加小馬聯盟世界少棒錦標賽，連續兩年稱霸世界少棒冠軍。