再看看熟悉的大海！癌末阿公最後心願 　門諾團隊助圓夢

▲門諾醫院安寧團隊與國軍805護理之家聯手協助下，阿公啓程到昔日熟悉的海外邊看海。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

78歲的黃姓阿公罹患肺癌末期，隨著病程發展，身體狀況日漸衰弱。然而，在人生的最後階段，他的內心有一個簡單的心願，就是再一次見到那片熟悉的海！為此，門諾醫院安寧團隊與國軍805護理之家聯手，與黃阿公的家人攜手圓夢，讓阿公與家人在療癒的海景前留下了最後的美好回憶。



黃阿公一家人都對大海有著深厚情感，病前他常到順安海邊的定置漁場購買當天「現撈」的新鮮魚貨分享給家人，海邊的日子幾乎是他的日常。罹患癌症後，為了治療，他入住安養機構，無法像以前自在的到海邊欣賞海景，久而久之對海的思念更加深刻。幾日前，阿公向護理之家的護理師說出了這個「看海」的願望。





門諾醫院安寧團隊得知阿公的心願後，經主治醫師的評估和家人的支持，阿公在醫護團隊的陪伴下搭上了復康巴士，終於如願看到他心心念念的大海，即使身體仍有些不適，但看到眼前那片再熟悉不過的湛藍海景，阿公的嘴角露出淺淺微笑，與家人合影留念，並舉起雙手向醫護團隊道謝。阿公的妹妹感慨地說：「一家人相聚在一起，回憶著兒時的點滴，心中雖感不捨，但更多的是溫馨與祝福。」

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▲看到眼前那片再熟悉的湛藍海景，阿公的嘴角露出淺淺微笑，與家人合影留念。

安寧團隊護理師羅秀紋指出，對於癌末患者來說，能夠達成一個小小的心願，已是一種心靈的慰藉和滿足。這次的圓夢之行，不僅讓阿公有機會再次面對他所珍愛的大海，也讓家人們在這片熟悉的海景前凝聚，重溫彼此的深厚情感。這片寧靜的海，不僅是阿公心中的依歸，也是家人心中對阿公的深深祝福。

▲阿公舉起雙手向醫護團隊道謝。

「一般人能夠實現願望已是相當滿足的事，更何況是癌末患者在人生的最後階段能夠完成心願，相信這是一種無憾的安慰！」門諾醫院安寧團隊陳逸文醫師表示，安寧照護的核心在於重視患者的生活需求和內心渴望。透過「圓夢守護」的服務，安寧團隊致力於為患者實現心中深藏的願望，讓他們在生命的最後旅程中感受到愛與溫暖的陪伴。



醫師進一步說，此次圓夢之旅能夠順利完成，也要特別感謝國軍805醫院護理之家的全力協助。因為他們的貼心安排與積極配合，才能共同為阿公達成這趟心願之行。陳醫師強調，相信這樣的跨團隊合作讓患者和家屬在這段艱難的旅程中都能感受到深切的支持和溫情，讓每一個即將遠行的人都能夠無憾而安然地走完最後一程。