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「想看最愛的大海」花蓮癌末阿公吐心願　全家合照終圓夢

▲▼78歲的黃姓阿公癌末，最後的願望就是到海邊看海。（圖／翻攝自門諾醫院）

▲78歲的黃姓阿公癌末，最後的願望就是到海邊看海。（圖／翻攝自門諾醫院，下同）

記者郭玗潔／花蓮報導

78歲的黃姓阿公罹患肺癌末期，雖然隨著身體日漸衰弱，已入住安養之家，仍懷念過去常到順安海邊觀海的日子。對此，門諾醫院安寧團隊出動康復巴士，攜手國軍805護理之家為阿公圓夢，和家人一同陪阿公回到那片他最熟悉的海，再一次留下美好回憶。

黃阿公一家人都對大海有著深厚情感，病前他常到順安海邊的定置漁場購買當天「現撈」的新鮮魚貨分享給家人，海邊的日子就是他的日常。罹癌後阿公入住安養機構，已經很久沒到海邊欣賞海景，對海的思念越來越深刻，忍不住在幾日前，向護理之家的護理師說出了這個「看海」的願望。

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▲▼78歲的黃姓阿公癌末，最後的願望就是到海邊看海。（圖／翻攝自門諾醫院）

門諾醫院安寧團隊得知阿公的心願後，經主治醫師的評估和家人的支持，阿公在醫護團隊的陪伴下搭上了復康巴士，終於如願看到他心心念念的大海，即使身體不適，仍露出淺淺的微笑，與家人合影留念，並舉起雙手向醫護團隊道謝。阿公的妹妹感慨地說：「一家人相聚在一起，回憶著兒時的點滴，心中雖感不捨，但更多的是溫馨與祝福。」

安寧團隊護理師羅秀紋指出，對於癌末患者來說，能夠達成一個小小的心願，已是一種心靈的慰藉和滿足。這次的圓夢之行，不僅讓阿公有機會再次面對他所珍愛的大海，也讓家人們在這片熟悉的海景前凝聚，重溫彼此的深厚情感。這片寧靜的海，不僅是阿公心中的依歸，也是家人心中對阿公的深深祝福。

▲▼78歲的黃姓阿公癌末，最後的願望就是到海邊看海。（圖／翻攝自門諾醫院）

「一般人能夠實現願望已是相當滿足的事，更何況是癌末患者在人生的最後階段能夠完成心願，相信這是一種無憾的安慰！」門諾醫院安寧團隊陳逸文醫師表示，安寧照護的核心在於重視患者的生活需求和內心渴望。透過「圓夢守護」的服務，安寧團隊致力於為患者實現心中深藏的願望，讓他們在生命的最後旅程中感受到愛與溫暖的陪伴。

醫師進一步說，此次圓夢之旅能夠順利完成，也要特別感謝國軍805醫院護理之家的全力協助。因為他們的貼心安排與積極配合，才能共同為阿公達成這趟心願之行。陳醫師強調，相信這樣的跨團隊合作讓患者和家屬在這段艱難的旅程中都能感受到深切的支持和溫情，讓每一個即將遠行的人都能夠無憾而安然地走完最後一程。

▲▼78歲的黃姓阿公癌末，最後的願望就是到海邊看海。（圖／翻攝自門諾醫院）

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