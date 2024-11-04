罹病轉念中年創業　勞動部創貸助壯世代婦女開店圓夢

▲陳昭慧為推廣素食健康餐飲，決定中年創業向勞動部申請微型創業貸款，在台南市東區成立「福双花蔬食炸物」，現已成為蔬食愛好者及素食者的美味新選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部為協助中高齡者創業，推動「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，提供中高齡者最高額度200萬元的創業資金協助，另安排創業諮詢輔導、研習課程等，要讓壯世代民眾安心創業，今年截至10月已協助全台逾3600人次做好創業準備。

現年51歲、患有重大疾病的陳昭慧，為推廣素食健康餐飲，決定中年創業向勞動部申請微型創業貸款，在台南市東區成立「福双花蔬食炸物」，主推葉菜類鹹酥炸物，另也把國民美食鹽酥雞利用豆類做成素食，並改良口感，讓人吃了為之驚艷，口碑效應發酵，現已成為蔬食愛好者及素食者的美味新選擇。

曾做過多年房屋代銷人員的陳昭慧說，幾年前發現罹患紅斑性狼瘡而離開職場，同時為了調整體質開始茹素，因她喜歡吃炸物，發現坊間純蔬食炸物店很少，加上看好市場前景，於是興起創業念頭，並花超過一年的時間研發醃醬、沾醬，見時機成熟，便向勞動部申請創業貸款，一圓創業夢。



「福双花蔬食炸物」主打天然食材，人氣夯品包括地瓜葉、金針菇、娃娃菜、素魷魚、素雞皮等，店內除蔬食炸物外，也增加關東煮、鍋燒系列等，供應客人多元消費需求。「客人吃得健康我也開心」，陳昭慧說，自己雖有疾病，需花費時間與精神調養，但能使客人從美食中獲得心靈與味蕾的滿足讓她很有成就感，「這是我堅持下去的動力」。

憶起創業低潮，陳昭慧說，開業初期就遭逢新冠疫情，「還好自己不認輸」，她強調，面對困境，信念很重要，後來與創業顧問討論後，馬上調整行銷策略，主攻便當族群與團體訂單，並積極研發改良餐點，透過客人口耳相傳，知名度逐漸打開，創業路才能延續下去。

「借力使力就不費力」，陳昭慧建議想創業的民眾可善加利用政府資源，不僅有貸款資金，還有創業課程及輔導顧問諮詢陪伴，這些資源能讓創業者在學習中成長，相當實用；展望未來，陳昭慧還要研發新菜色，並堅持少油、少鹽的蔬食料理，預計年底推出火鍋、真空料理包等，要讓消費者有更多選擇。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，「失業中高齡者及高齡者創業貸款」最高額度200萬元，不僅低利率、免保證人、免擔保品、前2年還免利息，另搭配免費創業入門到精進的多元課程，還有輔導顧問全程陪伴諮詢，歡迎有創業資金需求的壯世代民眾申請，諮詢專線0800-092-957。