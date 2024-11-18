嬌妻新婚2個月「確診癌末」！陸尪一聽直接失聯

▲女子新婚不久，便發現腸道長了惡性腫瘤，丈夫非但不照顧她，還直接失聯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

安徽省池州市一名王姓女子新婚不久，便檢查出腸道長了惡性腫瘤，病情已發展至末期，豈料馮姓丈夫沒在她身邊不離不棄，而是直接失聯。最終王女撐了一年不幸病逝，馮男也因此被告上法院，因為遺棄罪而被判1年有期徒刑。

綜合陸媒報導，王女2022年間與馮姓男子結婚，豈料幸福美滿的生活沒有持續多久，新婚才過2個月，她就檢查出腸道長了惡性腫瘤，病情已發展至末期。

馮男剛開始得知妻子罹癌，還待在身邊悉心照顧，怎料過沒多久以後，便逃往外地工作，直接人間蒸發。由於王女的病仍需治療，沒有丈夫在身邊，她只能四處籌錢，最後住院200多天，因為病情惡化，確診後過一年便離開人世。

在這一年的時間內，馮男沒有承擔照顧責任，更沒有支付任何醫藥費，甚至還2度提出離婚申請，讓王女的家屬無法諒解，決定將他告上法院。

王女的父親指控，女兒去年10月病情惡化，他透過電話、通訊軟體，甚至是找警察、政府機關幫忙，但女婿始終不願意出面，連女兒最後一面都沒見，行徑相當惡劣。

不過，馮男被傳喚以後，與妻子的家人達成和解，並且取得諒解，安徽省石台縣人民法院的法官審理後，依照遺棄罪判處1年有期徒刑、緩刑1年4個月。