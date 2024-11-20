交通部招商大會「11／27釋2871億商機」創歷年之最　6亮點曝光

▲交通部將舉辦招商大會釋出2871億元商機。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部11月27日將舉辦113年度招商大會。釋出商機規模達到2871億元，為歷年之最，以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主軸，商案大多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式興建營運轉移案件，並主推6大亮點投資商案，包括台鐵台南車站城中樞紐開發計畫、基隆市威海營區BOT案等。

交通部表示，今年招商大會除彙整所屬機關在114年底前可供投資商機，並擴大納入未來3年內的大型案源供業界掌握投資商機，可供投資內容涵括民間參與投資開發之民參案件32件、商機總額約1094億元，以及重大交通建設工程採購案件30件、商機總額約1777億元，類別橫跨台鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空貨運園區、觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫及等多元領域。

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今年度招商大會也主推6件亮點商案，交通部說明，台鐵台南車站城中樞紐開發計畫，基地面積約8.5公頃，以BOT或設定地上權，興建開發複合商業大樓、辦公大樓、轉運站等，民間投資金額約247億元；屏東縣大鵬灣風景特定區(遊一區及遊艇港區)國際觀光遊憩設施BOT或ROT案、遊二區國際級休閒園區BOT案及遊三區國際觀光遊憩設施BOT案，該3案基地面積計約209.53公頃，引進住宿、餐飲、購物、高爾夫球場、水上屋海景度假Villa及運動休閒等遊憩設施，民間投資金額計約64億元。

亮點商案還包括基隆市威海營區BOT案，基地面積約1.17公頃，打造結合購物、休閒、文化、娛樂、餐飲等設施於一體之複合商業中心，民間投資金額約40.5億元；基隆市一德新村都市更新招商案，基地面積約1.4公頃，規劃開發為商辦、住宅、餐飲零售、金融、旅館及停車場等，民間投資金額約41.24億元；皆為提供民間資金投入國家建設與產業發展，活化地方區域發展之指標型商案。

由於AI人工智慧之應用已成為全球發展之新趨勢，交通部今年也邀請中華電信加入招商平台，於現場提供5G、AI結合亮點商案之魔幻攝影棚應用服務展示體驗區。