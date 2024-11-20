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促內需救經濟　中共中央財辦：完善「想、敢、能」消費的環境

▲▼中國女性奢侈品消費力占全球之冠。（圖／路透）

▲大陸正在促進內需救經濟。（示意圖／路透社資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

為了促進內需經濟，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，要加快完善「想消費」、「敢消費」、「能消費」的政策環境，同時合理增加公共消費，並發揮投資的關鍵作用，以及解決結構性就業矛盾。

韓文秀20日在中共中央黨校主辦《學習時報》撰文，他表示，構建高水準社會主義市場經濟體制，「核心是處理好政府和市場關係」。通過有效市場和有為政府更好結合，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」。

對於未來，韓文秀說，要加快培育完整內需體系。一方面，增強消費對經濟增長的基礎性作用，加快完善「想消費」、「敢消費」、「能消費」的政策環境，規範壓減對消費的限制性措施，對可以依靠市場充分競爭提升供給品質的服務消費領域放寬准入限制。合理增加公共消費，多元擴大普惠性非基本公共服務供給。

韓文秀指出，另一方面，更好發揮投資關鍵作用，建立政府投資支持基礎性、公益性、長遠性重大項目建設長效機制，完善激發社會資本投資活力和促進投資落地機制，引導社會資本參與重大工程和補短板（指弱點）領域建設。

韓文秀強調，要完善推動戰略性新興產業發展政策和治理體系。健全強化重點產業鏈發展體制機制，全鏈條推進技術攻關、成果應用，完善產業在國內梯度有序轉移的協作機制。

韓文秀指出，要形成有效增加低收入群體收入、穩步擴大中等收入群體規模、合理調節過高收入的制度體系。健全高質量充分就業促進機制，著力解決結構性就業矛盾。

制度型開放方面，韓文秀說，要主動對接國際高標準經貿規則，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融領域等實現規則、規制、管理、標準相通相容。外資外貿方面，要強化貿易政策和財稅、金融、產業政策協同，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。

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