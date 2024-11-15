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北市艋舺青山宮靈安尊王繞境　為期3天交通管制一次看

▲▼青山宮遶境將在13日開始，並為期3天，據悉爐主今年就花了2千萬費用。（圖／記者邱中岳攝）

▲艋舺青山宮遶境活動20日起跑，為期3天，北市警局也規劃交通管制路線。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

2024年艋舺青山宮靈安尊王聖誕繞境活動，將於11月20日至22日舉辦，為期3天，北市警局、交通警察大隊以及轄區萬華分局，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍之交通秩序，將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

首先在20日14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：
1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

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20日16時起至21時止，於「環河南路、和平西路」視狀況提早或延後管制環河南路往北，車輛改道和平西路。另外，實施彈性交通管制範圍，為長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷(均含)以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段(均不含)以西，成都路(不含)以南，所圍區域。

其次，21日14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：

1. 「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制往漢口街東，往東車輛改道忠孝西路。
2. 成都路往西上中興橋全數管制，建議車輛改道忠孝橋。
3. 康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。

21日當天從上午9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

1. 環河南路一段(忠孝西路-貴陽街)雙向。
2. 成都路(中華路-西寧南路)兩側。

實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷(均含)以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段(均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)以西，忠孝西路2段(南側含)以南，所圍區域。

最後，22日部分則是在管制時段：17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。
2.「環河高架管制下桂林路匝道」，環河快速道路延後往南至西藏路匝道下。

管制時段：17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3.「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

17時起至22時止，視狀況提早或延後管制以下路段：

1. 「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制往漢口街東，往東車輛改道忠孝西路。
2. 成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋。
3. 康定路(成都路-廣州街)南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。

22日全天候則是從9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

1. 環河南路一段(忠孝西路-貴陽街)雙向。
2. 成都路(中華路-西寧南路)兩側。

實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路(均含)以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。

上述3天遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運(龍山寺站、西門站)前往。

自行駕車前往者，建議改道台北橋、忠孝橋、中正橋，並請配合勤務人員之指揮疏導，避免造成活動區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，儘量避開活動區域範圍(萬華區)，共同維護交通安全秩序與順暢。

遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電臺及臺北電臺插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開活動區域（萬華區）以維護交通順暢。

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