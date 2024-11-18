高鐵男匕首插桌遭逮！保全公司突徵「武術專長」隨車員　原因曝光

▲男子揮刀時，前後兩側都是乘客。（圖／翻攝自threads／lpy____827、gavinsung_）

記者劉人豪／台北報導

高鐵814次北上列車16日上午驚傳持刀事件，53歲陳姓男子因盤坐車廂間玄關地板阻礙通道，劉姓女子於是直接跨過他，陳男氣到拿匕首刺在椅背上，稱被劉女跨過，「這樣會害我倒楣」。而事發後有某保全公司在網路上PO出徵高鐵隨車保全員，是否是因應近來大眾運輸發生的攻擊事件增加，對此，保全公司表示，徵人原因是因為明年一月高鐵增班，所以需要增加人員，過往也有招募隨車保全。

一則誠徵高鐵列車隨車保全員的資訊在網路上瘋傳，要求具有民間相關武術專長證明或證照，擔任列車內安全維護工作，月薪則是5萬3千元到5萬5500元之間，勤務時間依輪值值勤車次而定。

對此，該保全公司表示，高鐵隨車保全員的職務過往都有進行招募，近期在徵人的原因，是因應明年一月份高鐵增班，所以需要增加隨車保全員，至於列車上配置幾位保全員，則屬於機密事項不方便透露。

▲高鐵刀客南投落網。（圖／記者張君豪翻攝）

保全公司指出，如果車廂內發生事件的時候，列車長會通知隨車保全員，然後保全員過去處理，這些保全員都有配置防身器具，也有武術證照，值勤也有經過高鐵考核，不少是特戰部隊退下來的人員。

據了解，為加強營運安全，高鐵公司引進具有武術能力並領有證照，如跆拳、空手、柔道、搏擊等段位證照者，擔任高鐵列車車安保全，在列車行駛時隨車巡視，執行護車任務，車安保全外穿防刺背心，後背防護背包，背包內有防割手套(加長型)、三節甩棍、防刺擋板、多功能交管棒、LED強光手電筒。另列車上還有配置透明防護圓盾及防衛鋼叉，供車安保全必要時使用。