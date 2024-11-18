2025全球最安全國家揭曉！亞洲僅「這一國」上榜

▲ 冰島知名旅遊景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國波克夏旅遊保險公司（Berkshire Hathaway Travel Protection，BHTP）近日公佈「2025年全球旅遊最安全國家」排行榜，冰島拔得頭籌，取代去年冠軍加拿大，亞洲僅有日本上榜，位居第九名。這項報告被視為美國旅遊保險業界最具權威的研究之一，依據數據全面分析旅客安全性評估。

排行榜顯示，前五名分別為冰島、澳洲、加拿大、愛爾蘭和瑞士。冰島以低交通事故率和穩定的治安脫穎而出，儘管2024年曾因火山活動受關注，但整體旅遊安全性仍居全球之冠。

澳洲位居第二，其廣闊的國土和低犯罪率讓旅客安心，但野生動物仍需小心防範；加拿大雖退居第三，仍以治安穩定著稱，特別是自駕旅遊者應留意野生動物出沒。愛爾蘭則以居民友善和良好的旅遊環境吸引評價，而瑞士的自然美景與城市安全性也讓其穩居前五。

排名第六至第十的國家依序為紐西蘭、德國、挪威、日本和丹麥。紐西蘭因低人口密度和嚴格的農產品管控備受旅客青睞；德國以便捷的公共交通與安全的鄉村環境聞名，但需留意納粹相關物品的攜帶禁令；挪威的首都奧斯陸是歐洲最安全的城市之一，但偏遠地區醫療資源稀缺；日本是榜單中唯一人口密集的國家，以低犯罪率贏得全球旅客信任；丹麥則以和諧的社會氛圍和旅遊便利性受到讚譽。

此外，BHTP亦公佈了全球最安全城市排名，雷克雅維克名列第一，緊隨其後的是哥本哈根、阿姆斯特丹和東京。相比之下，檀香山從去年榜首跌至第十三名。

BHTP營銷主管穆勒（Carol Mueller）表示，排行榜顯示某些國家和城市如瑞士、新加坡等地長期保持高安全評價，但她提醒旅客，無論目的地的安全排名多高，事前選擇合適的旅遊保險至關重要，才能為旅程提供全方位保障。

隨著2025年旅遊復甦，冰島再次成為全球旅客的安全首選，而亞洲僅有日本入榜，突顯其穩定的治安環境。專家呼籲旅客，在選擇目的地時應考慮自身需求，並做好充分準備以應對旅途中可能出現的風險。