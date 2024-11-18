天乾物燥！金門「雜草紙箱起火」　白煙竄天險波及民宅

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

由於近來天乾物燥，金門縣發生多起田野火災，金門縣金寧鄉林湖路旁產業道路今（18日）上午9時許又發生一起雜草火災，警消獲報後隨即出動6車20人前往救援，到場時發現現場雜草及紙箱起火燃燒，經消防人員全力搶救，火勢於24分鐘後控制，燃燒面積約500平方公尺，幸未造成人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

▲金門縣林湖路旁產業道路發生雜草火災，燃燒面積約500平方公尺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



消防局表示，火災地點位於金寧鄉林湖路附近的產業道路旁，消防局人員於9時16分抵達現場後，發現火勢主要集中在約500平方公尺的雜草及紙箱，並因強風有蔓延至周邊林木及住宅的危險性，指揮官副大隊長戴紹恩不敢大意，立即指示所屬人員佈署3條水線，以三面包夾方式壓制火勢，消防人員迅速佈署水線滅火及周界防護，多名義消亦到場投入救災，火勢於9時54分撲滅，防止火勢進一步擴大延燒。

消防局提醒，近期進入天乾物燥季節，火災蔓延風險較高，尤其在強風影響下，火勢一旦發生往往難以控制，可能造成嚴重損失，並呼籲民眾務必提升消防安全意識，避免在野外隨意使用火源，以減少火災發生的可能性。依《消防法》第14條規定，未經核准擅自燃燒行為，可處以3000元以下罰鍰。為確保自身及他人安全，進行任何涉及火源的活動前，應事先申請相關許可，並採取充分的防範措施，共同維護公共安全。