林佳龍參訪比利時「全球半導體大腦」中心　曝與台半導體商長期互惠

▲林佳龍參訪「全球半導體大腦」比利時 imec 校際微電子研究中心。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍率團訪問歐洲，也到比利時imec校際微電子研究中心參訪，林佳龍19日表示，台灣與imec已維持超過20年的密切合作，為落實總統賴清德「經濟日不落國」的政策，外交部推動基於五大信賴產業的「八大旗艦計畫」，以具體落實經濟外交與榮邦計畫。

林佳龍於台北時間18日晚間前往比利時參訪被譽為「全球半導體大腦中心」的「imec 校際微電子研究中心總部」，由 imec 執行長范登霍夫（Luc Van den hove）接待，雙方針對台灣半導體產業在全球分工與未來發展交換深入意見。

林佳龍表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態系，先進製程市占率超過 90%，在促進全球經濟繁榮上扮演不可或缺的角色。imec 自 1984 年成立以來，專注於先進半導體、矽光子、AI、通訊與能源等領域的前沿技術研發，並已發展出世界最先進的試驗線之一。

參訪期間，范登霍夫執行長陪同林佳龍和訪團成員一起參觀試驗廠，並強調為了因應電子科技產業在下一個世代的需求，imec的研發技術必須不斷走在「未來」的時間、約是6至10年的技術，並在試驗線上開創無數人類生活的未來。

林佳龍指出，台灣與imec已維持超過20年的密切合作，如台積電等台灣半導體領導廠商有長期互惠合作，另在人才培育方面，包括台灣大學、陽明交通大學、清華大學和成功大學均與 imec 建立博士生研習合作關係，共同搭建人才與技術交流的研發橋樑。

林佳龍強調，為落實總統賴清德「經濟日不落國」的政策，外交部推動基於五大信賴產業的「八大旗艦計畫」，以具體落實經濟外交與榮邦計畫，其中一項「半導體供應鏈韌性」，當半導體技術深耕台灣、產線布局全球，就是台灣國力的延伸展現。

面對全球地緣政治變動，林佳龍重申，台灣將全力維持區域和平與穩定，政府亦會積極改善投資環境，確保半導體生態系的持續發展，台灣將與民主夥伴攜手合作，創造安全堅韌的全球產業鏈。



