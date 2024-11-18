全家推「隨緣素魷魚羹麵」鮮食版　7-11米其林蔬食新品搶市

▲全家與素食品牌「隨緣」合作推出「素魷魚羹麵」。（圖／全家提供）
記者楊惠琪／台北報導
蔬食飲食文化蓬勃發展，響應11月25日國際蔬食日，國內兩大超商紛紛推出蔬食新品。全家攜手素食品牌「隨緣」，將明星泡麵商品轉化為鮮食，推出「素魷魚羹麵」；7-ELEVEN與榮獲米其林綠星「小小樹食」、「陽明春天」兩大品牌合作再推全新蔬食料理與年菜。
全家「植覺生活」推出3款素食新品，首度攜手國內素食龍頭品牌「隨緣」聯名開賣「素魷魚羹麵」，以隨緣明星泡麵口味為開發，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，將泡麵轉為鮮食，加熱即可食用。
全家將於11月20日再推「大口蕃茄牛若風味飯糰」及「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」，11月20日至22日新品上市期間，於「全家」會員APP「優惠趣」輸入「9182917」、「9182921」指定優惠代碼，更可以7折起優惠價格嚐鮮體驗。
▲7-ELEVEN與米其林綠星餐廳小小樹食合推素食新品。（圖／業者提供）
7-ELEVEN自即日起與米其林綠星餐廳小小樹食合作，推出「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」兩款西式新商品；購買「天素地蔬」冷藏、冷凍指定鮮食自11月22日至11月26日還可享OPENPOINT點數10倍回饋。
此外，隨著農曆春節倒數，7-ELEVEN「天素地蔬」與米其林綠星餐廳「陽明春天」今年再度攜手合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，12月16日起陸續開放取貨，每份僅409元（單人份量），共有4款名廚手路菜：開運新春八寶飯、圓滿福氣獅子頭、麻油薑香燴雙菇、花團錦簇養生湯。
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