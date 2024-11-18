全家推「隨緣素魷魚羹麵」鮮食版　7-11米其林蔬食新品搶市

距離2026九合一大選還有2年的時間，各黨皆已積極布局，其中在新竹市長部分，外傳藍白可能合作推派民眾黨立委黃國昌參選。對此，朱立倫16日受訪回應，該說法「純屬謠言」，並強調從來沒有討論過這個議題，也從未提過任何人名。