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籲賴清德應盡速出訪！　黃暐瀚揭「扁馬蔡」上任3個月內就已規劃

▲▼總統賴清德出席「2024攜手共創 航向蔚藍」啟航典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

外傳總統賴清德將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士並未證實此消息，僅表示時機成熟就會向大家報告。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）表示，比照過去三任前總統經驗，外交部在總統上任三個月內，就已規劃安排出訪友邦，但賴總統至今未有出訪計畫，難免引人猜想。他建議，不管去哪個友邦，相信外交部都有備案，賴總統不必考慮太多，應儘速出訪，

黃暐瀚表示，很多人關心，賴總統上任將滿半年，至今仍未出訪。比照過去陳水扁、馬英九、蔡英文三任前總統的經驗，外交部都在新任總統上任三個月內，就已規劃安排總統出訪友邦，賴總統至今未有出訪計畫，難免引人猜想，是不是有什麼特別的原因？

黃暐瀚指出，如果是訪問中南美友邦，過境美國本土（洛杉磯、舊金山）是最合理的安排，既可過境加油，又能見見僑胞。但如果是訪非洲，或是南太平洋友邦，那自然不會過境美國本土，那是地理常識，與外交規格無關。

黃暐瀚再指，帛琉總統惠恕仁閣下，近期順利連任，明年1月16日就職日若賴總統親自參加，或是提前訪南太三友邦，先行祝賀，飛行過程途經美國夏威夷或是關島加油，都是很正常的安排。

最後，黃暐瀚強調，訪南美，自然該由美西進出；訪南太，自然不會過境洛杉磯。不管是去哪個友邦，相信外交部都有備案，賴總統應儘速出訪，不必考慮太多。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《鄉民大學問》訪問資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

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